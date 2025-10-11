”Stau în curtea socrilor cu soţul, suntem căsătoriţi. Am dreptul la ceva?”. Răspunsul oficial

Mulți români se află în aceeași situație: locuiesc împreună cu părinții sau socrii, în aceeași gospodărie, uneori chiar pe același teren. Fie că este vorba despre o soluție temporară, o tradiție de familie sau o alegere economică, întrebarea care apare inevitabil este aceeași: „Am vreun drept asupra casei sau terenului dacă stau aici cu soțul/soția mea?”

Ce spune legea, pe înțelesul tuturor

Avocata Gabriela Ursărescu, cunoscută pentru explicațiile juridice clare oferite în mediul online, primește des această întrebare de la oameni care se tem că ar putea pierde totul în cazul unui conflict familial sau al unui divorț. Recent, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, avocata a venit cu un răspuns ferm, dar realist.

„Aveți dreptul să stați în curtea soacrei, atât timp cât soacra vă permite. Dacă ați construit ceva de când sunteți căsătoriți sau dacă ați investit ceva, atunci aveți dreptul la ceea ce ați făcut împreună în timpul căsătoriei”, a explicat Gabriela Ursărescu.

Cu alte cuvinte, simplul fapt că o persoană locuiește într-o gospodărie care aparține socrilor nu îi oferă niciun drept de proprietate asupra casei sau terenului. Totul depinde de actele de proprietate și de investițiile efective făcute în timpul căsătoriei.

Dacă locuința sau curtea aparține părinților unuia dintre soți și nu există un contract de donație, vânzare sau uzufruct, celălalt soț nu devine coproprietar automat. Chiar și după ani de conviețuire, legea recunoaște dreptul de proprietate doar persoanei sau persoanelor înscrise în actele cadastrale și în cartea funciară.

Când apare dreptul la o parte din bunuri

Totuși, situația se schimbă dacă, după căsătorie, s-au făcut investiții majore în imobilul respectiv — de exemplu, s-a construit o anexă, s-a ridicat o nouă casă, s-a făcut o renovare completă sau s-a adăugat o mansardă. În aceste cazuri, bunurile sau lucrările realizate în timpul căsătoriei pot fi considerate bunuri comune ale soților, chiar dacă terenul aparține socrilor.

Astfel, în cazul unui divorț, unul dintre soți poate solicita recuperarea investiției sau o parte proporțională din valoarea adăugată imobilului. Totuși, aceste drepturi trebuie dovedite cu documente — facturi, contracte de construcție, martori sau orice alte probe care atestă contribuția efectivă.

Situațiile de acest tip sunt tot mai frecvente în România, mai ales în mediul rural sau în zonele unde familiile aleg să locuiască împreună pentru a reduce cheltuielile. Mulți tineri căsătoriți se mută în curtea părinților unuia dintre soți, construind o casă „în spate” sau amenajând o parte a locuinței existente. Deși pare o soluție practică, fără acte clare și fără delimitare de proprietate, pot apărea conflicte serioase atunci când relațiile se tensionează.

Așadar, dacă locuiești în curtea socrilor, trebuie să știi că dreptul tău depinde exclusiv de acordul lor și de eventualele investiții făcute în comun în timpul căsătoriei. Nu e suficient să trăiești ani întregi acolo — fără documente care atestă proprietatea sau contribuția, legea nu îți oferă protecție.