Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 14:18
de Badea Violeta

„Stau cu chirie de 16 ani. Am vreun drept la casă?”. Răspunsul avocatului, viral

Legislație
Un internaut intreaba daca are vreun drept la casa, daca sta cu chirie de 16 ani. Sursa foto: Profimedia

O întrebare aparent banală, dar care îi frământă pe mulți români care locuiesc de ani buni cu chirie, a devenit virală pe internet. Un utilizator a vrut să afle dacă, după 16 ani în care a plătit lunar chirie pentru aceeași locuință, are vreun drept asupra casei. Răspunsul tranșant al avocatei Gabriela Ursărescu a lămurit situația și a atras rapid atenția comunității online.

Întrebarea care a stârnit dezbaterea

Totul a pornit de la un comentariu postat de un internaut pe o platformă de socializare. Acesta a întrebat, simplu și direct: ”Dacă stau cu chirie de 16 ani am vreun drept la casă?”

Interogația a strâns rapid reacții, pentru că nu puțini sunt cei care locuiesc de ani întregi în chirie și care, poate, au sperat că legea le-ar putea recunoaște măcar un drept preferențial sau de preemțiune asupra imobilului în care și-au construit viața.

Răspunsul avocatei Gabriela Ursărescu

Avocata Gabriela Ursărescu a decis să lămurească public situația, oferind un răspuns clar și categoric:

”Nu, exclus. Niciodată. M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare, dar am zis că poate se întreabă multă lume. Niciodată.

Deci, dacă locuiți cu chirie, aveți dreptul de a locui acolo atâta timp cât vă plătiți chiria și aveți un contract de închiriere cu proprietarul, dar niciodată nu dobândiți vreun drept de proprietate al unei locuințe închiriate, nici după 20 ani sau 30 ani.”

Astfel, legea este fermă: simplul fapt că ai locuit într-o casă plătind chirie nu te transformă în proprietar, indiferent de perioada petrecută acolo. Singurul drept al chiriașului este cel de folosință, garantat prin contract și prin achitarea chiriei.

Viral pe rețelele sociale

Explicația avocatei s-a răspândit rapid pe internet, fiind distribuită și discutată intens. Mulți internauți au mărturisit că aveau impresia greșită că o perioadă lungă de chirie ar putea aduce, la un moment dat, drepturi asupra locuinței. Unii au apreciat răspunsul tranșant și bine argumentat, în timp ce alții s-au amuzat pe seama întrebării inițiale.

Dincolo de reacțiile stârnite, mesajul rămâne unul cât se poate de clar: contractul de închiriere garantează dreptul de folosință, însă nu oferă niciodată drept de proprietate. Indiferent de numărul de ani petrecuți într-o casă închiriată, aceasta va rămâne întotdeauna a proprietarului de drept.

