Statul a scos la vânzare clădirea în care Mihai Eminescu a lucrat ca redactor la ziarul Timpul. Care este prețul cerut pentru imobilul din centrul Capitalei

În centrul istoric al Capitalei, acolo unde fiecare clădire spune o poveste și fiecare colț păstrează fragmente de istorie, se află un imobil cu o semnificație aparte. Este vorba despre clădirea care a găzduit redacția ziarului Timpul, locul unde Mihai Eminescu și-a pus amprenta ca jurnalist. Astăzi, acest spațiu de patrimoniu, cu valoare simbolică uriașă pentru cultura românească, este scos la vânzare de către stat.

Detalii despre vânzarea clădirii

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS), instituție aflată în subordinea Guvernului, a decis să vândă o parte din imobilul care a găzduit prima redacție a ziarului Timpul. Este vorba despre două etaje și mansarda clădirii, însumând 3.107 metri pătrați de suprafață utilă și nu mai puțin de 91 de camere și dependințe.

Prețul cerut pentru acest spațiu este de 3,5 milioane de euro, fără TVA, potrivit datelor Profit.ro. Distribuția este următoarea:

Etajul 1: 1.068,75 mp, 28 camere și dependințe.

Etajul 2: 931,45 mp, 36 camere și dependințe.

Mansarda: 1.107,41 mp, 27 camere și dependințe.

Astfel, spațiul oferă numeroase posibilități de reamenajare, fiind utilizabil atât pentru birouri, cât și pentru proiecte culturale sau comerciale.

O clădire cu istorie, dar și cu probleme vizibile

Imobilul se află la intersecția dintre Calea Victoriei și Lipscani, una dintre cele mai vizitate și emblematice zone ale Bucureștiului. În apropiere se găsesc repere istorice și culturale importante, precum Banca Națională a României, Palatul CEC, Muzeul Național de Istorie, magazinul Victoria, Carul cu bere sau Pasajul Macca-Villacrosse.

Deși interiorul spațiului scos la vânzare se află, potrivit angajaților firmelor care încă activează în clădire, într-o stare bună, fațada ridică probleme. Aceasta este acoperită cu plase de protecție pentru a preveni desprinderea bucăților de zidărie, semn că imobilul are nevoie de lucrări serioase de consolidare și reabilitare.

RA-APPS, instituția care administrează patrimoniul de stat

RA-APPS, instituția responsabilă de această vânzare, gestionează o serie de clădiri și spații cu valoare istorică și economică. Printre acestea se numără Hotelul Triumf, Clubul Floreasca, dar și sute de apartamente și vile situate în zone importante ale Capitalei.

Recent, regia a intrat în atenția publică după ce premierul Bolojan a trimis corpul de control pentru a verifica mai multe nereguli semnalate. Printre acestea se numără cazul Eximbank, care plătește unei firme private o chirie de 180.000 de euro pe lună pentru o clădire închiriată de la RA-APPS, în timp ce regia încasează doar 60.000 de euro. Totodată, au fost reclamate cheltuieli nejustificat de mari pentru servicii de ospătari, achiziția de mașini sau chiar sucuri mai scumpe decât în magazine.

Pe lângă acestea, bilanțul contabil al instituției a stârnit controverse după ce a apărut informația că directorul general, Marius Grăjdan, ar urma să beneficieze de o indemnizație de peste 4,5 milioane de lei. Oficialul a precizat că este vorba despre o eroare de redactare și că suma reprezenta, de fapt, totalul indemnizațiilor pentru toți membrii conducerii.

Între patrimoniu cultural și interes imobiliar

Vânzarea clădirii unde Mihai Eminescu și-a desfășurat activitatea de jurnalist redeschide o dezbatere mai veche: cum sunt administrate clădirile istorice și ce șanse au acestea să fie valorificate fără a-și pierde identitatea culturală?

Deși interiorul este funcțional și ar putea fi folosit imediat ca spațiu de birouri, fațada degradată pune presiune pe viitorii proprietari să investească sume considerabile pentru restaurare. Cu toate acestea, poziționarea clădirii și simbolistica istorică îi cresc atractivitatea pe piața imobiliară.