Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri

Românii din diaspora care doresc să revină în ţară şi să pornească o afacere pot accesa programe de sprijin special concepute pentru acest scop. Prin aceste scheme – denumite gener „Start-up Diaspora” – pot fi susţinuţi cu mentoring, formare şi finanţare nerambursabilă antreprenorii care îndeplinesc anumite criterii. Iată ce trebuie să ştii despre condiţii şi paşii de urmat.

Cine poate aplica

Persoane mature (cel puţin 18 ani) şi cetăţenie română.

Persoane care au avut domiciliul sau reşedinţa în străinătate timp de minimum un an în ultimii trei ani până la momentul înscrierii.

Aplicaţi potenţial pentru afaceri non-agricole, în zone urbane din regiunile mai puţin dezvoltate (exclusiv Bucureşti-Ilfov, la majoritatea sesiunilor).

Beneficiarul trebuie să demonstreze experienţă antreprenorială în străinătate (de ex. societate înfiinţată, contract de muncă sau colaborare în domeniul afacerii ce urmează a fi lansată).

Acte şi documente necesare

Copie după bi­lietul de identitate (sau paşaport) care atestă cetăţenia română.

Documente care dovedesc rezidenţa/domiciliul în străinătate pentru minimum un an din ultimii trei (ex: adeverinţă, contract de muncă, document fiscal).

Documente care să ateste experienţa în domeniul afacerii: societăţi fondate, contracte de prestări servicii, activitate economică relevantă.

Plan de afaceri completat, cu detalii despre idee, piaţă, costuri, investiţii, estimare de crea­rea de locuri de muncă.

Documente de formare antreprenorială – în unele programe e necesar ca beneficiarul să fi trecut prin cursuri acreditate de antreprenoriat sau să fie dispus să le urmeze.

Ce se finanţează şi ce trebuie să asigure beneficiarul

Finanţarea nerambursabilă acoperă o gamă largă de cheltuieli eligibile: amenajarea spaţiului de lucru, echipamente, utilaje, mobilier, licenţe software, vehicule utilitare, servicii de consultanță, formare.

Beneficiarul trebuie să creeze minimum două locuri de muncă cu normă întreagă pe o perioadă determinată (de obicei 2–3 ani) şi să menţină activitatea pe perioada contractului de finanţare.

Achiziţiile trebuie să fie noi, iar vânzarea sau cesiunea afacerii înainte de termenul impus de program este interzisă.

Societatea trebuie să fie înfiinţată recent, să fie micro, întreprindere mică sau mijlocie, să aibă sediul social şi punct de lucru pe teritoriul României, în regiunea eligibilă.

Paşi de aplicare

Verifică dacă îndeplineşti condiţiile de eligibilitate (vârstă, cetăţenie, rezidenţă, experienţă). Urmăreşte sesiunea de înscriere publicată de autoritatea programului – include documente, termene şi formulare. Elaborează planul de afaceri şi adună toate documentele doveditoare. Depune cererea de finanţare online sau în sistemul indicat – respectând toate cerinţele formale. Dacă dosarul este aprobat, semnezi contractul de finanţare, implementezi investiţia, creezi locurile de muncă şi gestionezi cheltuielile conform regulilor programului.

Avantaje şi recomandări

Programul oferă şansa de a investi în ţară cu sprijin şi ghidare, profitând de expertiză externă adusă din diaspora.

Pentru succes, este important ca planul de afaceri să reflecte o idee viabilă, să arate potenţial de creştere, să fie realist din punct de vedere financiar şi să respecte regulile programului.

Consultanţa autorizată şi mentoratul sunt recomandate pentru a evita respingerea dosarului sau probleme în implementare.

În concluzie, pentru românii din diaspora care se întorc şi doresc să pună bazele unei afaceri în ţară, programul „Start-up Diaspora” reprezintă o oportunitate valoroasă – cu condiţii clare, dar şi cu responsabilităţi importante de respectat, pentru a transforma idee în realitate.