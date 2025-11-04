Stagii de cotizare la pensie 2025. Complet, potenţial sau minim

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii aduce clarificări esențiale despre conceptul de stagiu de cotizare, un termen esențial pentru oricine dorește să înțeleagă cum se calculează dreptul la pensie în România. În esență, stagiul de cotizare reprezintă perioada totală în care o persoană a contribuit la fondul public de pensii, dar include și anumite perioade recunoscute de stat ca echivalente, chiar dacă nu s-au plătit contribuții efective în acele intervale.

Ce este stagiul de cotizare

Potrivit legii, stagiul de cotizare este compus din trei elemente: stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare. Așadar, chiar dacă cineva nu a lucrat efectiv într-o anumită perioadă, anumite situații personale sau sociale pot fi totuși luate în calcul la stabilirea vechimii necesare pentru pensionare.

Statul recunoaște ca stagii de cotizare și anumite perioade în care persoana nu a avut venituri sau contract de muncă activ. Printre acestea se numără:

studiile universitare – se poate valorifica doar o singură perioadă de studii de același nivel;

concediul pentru creșterea copilului – până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap (sau 7 ani pentru situațiile speciale prevăzute de lege);

serviciul militar;

concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale.

Aceste perioade sunt considerate stagii de cotizare asimilate, ceea ce înseamnă că pot fi valorificate pentru a completa vechimea necesară ieșirii la pensie.

Tipurile de stagii de cotizare

Legea pensiilor din 2023 definește mai multe tipuri de stagii de cotizare, fiecare cu rolul său în determinarea momentului și cuantumului pensiei:

1. Stagiul contributiv – perioada pentru care s-au plătit contribuții la sistemul public de pensii, fie prin salariu, fie prin contract individual de asigurare socială.

2. Stagiul complet de cotizare contributiv – reprezintă durata maximă de contribuție necesară pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă sau a celei anticipate. În prezent, stagiul complet este de 35 de ani pentru bărbați și 33 de ani și 2 luni pentru femei, urmând ca acesta să crească treptat până la egalizarea cu cel al bărbaților.

3. Stagiul minim de cotizare contributiv – perioada minimă necesară pentru a beneficia de pensie. În 2025, stagiul minim rămâne de 15 ani pentru ambele sexe. Pentru a primi pensia pentru limită de vârstă, persoana trebuie să fi atins și vârsta standard: 65 de ani pentru bărbați și 62 de ani și 5 luni pentru femei, aceasta din urmă crescând gradual.

4. Stagiul potențial – se aplică în cazul pensiei de invaliditate și reprezintă o creditare oferită celor care, din cauza unei boli sau a unui accident, nu au reușit să realizeze stagiul complet. El este calculat ca diferență între stagiul complet și cel realizat până la momentul pensionării.

Exemplu practic

Un bărbat care a contribuit timp de 35 de ani poate opta pentru pensionare anticipată chiar dacă nu a împlinit vârsta standard, însă nu mai devreme de 5 ani față de limita legală. De exemplu, dacă are 60 de ani și 35 de ani vechime contributivă, poate ieși la pensie, însă nu la 59 de ani, întrucât legea permite cel mult o reducere de 5 ani.