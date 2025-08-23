Spălarea lenjeriei de pat la 60 de grade, mit sau adevăr? Sfatul specialiştilor pentru cearşafuri ca în hoteluri

Lenjeria de pat are nevoie de o îngrijire specială pentru a rămâne curată, igienică și plăcută la atingere. Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă spălarea la 60 de grade este obligatorie sau doar un mit. Specialiștii în întreținerea textilelor explică regulile care fac diferența între un simplu spălat și un rezultat ca în hotelurile de lux.

Trebuie cu adevărat spălată lenjeria de pat la 60 de grade?

Mult timp s-a crezut că doar spălarea la 60 de grade distruge bacteriile și menține lenjeria igienică. În realitate, temperatura optimă depinde de material.

Pentru bumbac, 60 de grade este eficientă în îndepărtarea microbilor și alergenilor, dar nu toate țesăturile rezistă la acest nivel termic. Materialele mai delicate, precum satinul sau microfibra, pot fi deteriorate la temperaturi mari, pierzându-și finețea și elasticitatea.

În schimb, la 40 de grade, dacă se folosesc detergenți de calitate și cicluri de spălare adecvate, lenjeria poate fi curățată corect fără riscul de a fi afectată.

Igiena și frecvența spălării contează mai mult

Pe lângă temperatura apei, frecvența cu care spălăm lenjeria joacă un rol esențial. Recomandarea generală este ca cearșafurile să fie schimbate o dată pe săptămână, iar în sezonul cald chiar mai des, din cauza transpirației.

La temperaturi mai mici, folosirea unui ciclu mai lung, a unor detergenți cu agenți antibacterieni și a unui balsam de rufe contribuie la menținerea unui nivel ridicat de igienă. În plus, uscarea completă, preferabil la aer liber sau într-un uscător performant, previne apariția mirosurilor neplăcute și a bacteriilor.

Cum obținem cearșafuri ca în hoteluri

Secretul lenjeriei impecabile din hoteluri nu ține doar de temperatură. Spălarea se face cu detergenți profesionali, iar lenjeriile sunt adesea albite și apoi călcate la temperaturi înalte.

Călcatul nu doar că le oferă un aspect perfect neted, dar are și rolul de a elimina eventualii microbi rămași. Pentru acasă, un truc util este adăugarea bicarbonatului de sodiu sau a unei cantități mici de oțet alb în mașina de spălat, pentru prospețime și albire naturală.

În plus, împăturirea corectă și depozitarea lenjeriei într-un spațiu uscat mențin senzația de curat și lux. Concluzia este clară: spălarea la 60 de grade nu este un mit, dar nici o regulă universală.

În funcție de material și de cât de des schimbăm lenjeria, putem obține aceleași rezultate și la temperaturi mai scăzute, dacă respectăm câteva reguli de igienă. Pentru un efect ca în hoteluri, combinația dintre spălare corectă, călcare și depozitare face diferența.

