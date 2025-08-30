Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 12:50
de Daoud Andra

Soția lui Bruce Willis a anunțat că a trebuit să ia o decizie sfâșietoare: l-a mutat pe actor într-o altă casă pentru binele fiicelor lor

Showbiz
Soția lui Bruce Willis a anunțat că a trebuit să ia o decizie sfâșietoare: l-a mutat pe actor într-o altă casă pentru binele fiicelor lor
FOTO: Profimedia Images

Emma Heming Willis, soția celebrului actor Bruce Willis, a vorbit deschis, cu o sinceritate dureroasă, despre una dintre cele mai grele decizii din viața sa. Într-un interviu emoționant acordat jurnalistei Diane Sawyer, în cadrul emisiunii speciale ABC – „Emma și Bruce Willis: Călătoria neașteptată”, aceasta a povestit cum a trebuit să aleagă între a-l avea pe soțul ei mereu aproape și binele fiicelor lor.

Cea mai dificilă decizie

Bruce Willis, starul francizei Die Hard, în vârstă de 70 de ani, a fost diagnosticat în 2023 cu demență frontotemporală – o boală neurodegenerativă care afectează treptat personalitatea, comportamentul și capacitățile lingvistice. De atunci, familia sa trăiește un coșmar, încercând să se adapteze la realitatea cruntă pe care o aduce această afecțiune.

Emma Heming Willis, care are 47 de ani, a mărturisit că „cea mai grea decizie” pe care a fost nevoită să o ia a fost mutarea actorului într-o altă casă, unde să beneficieze de îngrijire permanentă. Decizia a fost luată cu gândul la cele două fiice ale lor, Mabel, de 13 ani, și Evelyn, de 11 ani.

Vezi și:
Starea lui Bruce Willis s-a agravat. Soția actorului face noi dezvăluri: „Este sănătos fizic, dar creierul se degradează”
Bruce Willis, din ce în ce mai slăbit. Îndrăgitul actor nu mai poate vorbi şi abia merge, din păcate

„Bruce și-ar dori asta pentru fiicele noastre. Ar vrea ca ele să fie într-o casă adaptată nevoilor lor, nu nevoilor lui”, a explicat Emma, cu ochii în lacrimi.

Astfel, Bruce Willis locuiește acum într-o casă cu un singur nivel, adaptată pentru a-i oferi siguranță și confort, având alături o echipă de îngrijitori dedicați, care se ocupă de el zi și noapte. Deși distanța fizică există, legătura dintre tată și fiice rămâne una puternică. Heming Willis a povestit că Mabel și Evelyn îl vizitează foarte des pe tatăl lor și petrec timp de calitate împreună.

„Este o casă plină de dragoste, căldură, grijă și râsete. Și e frumos să văd asta, să văd câți dintre prietenii lui Bruce continuă să vină să-l ajute și aduc viață și distracție”, a adăugat ea.

Ce i-ar spune soția sa dacă ar mai putea să comunice cu el

Totuși, durerea rămâne. Întrebată de Diane Sawyer ce și-ar dori să-l întrebe pe soțul ei dacă ar putea comunica liber cu el, Emma a răspuns cu o sinceritate sfâșietoare:

„Cum se simte, [dacă] este bine, dacă se simte bine. Dacă există ceva ce am putea face pentru a-l sprijini mai bine. Mi-ar plăcea foarte mult să știu asta. Dacă este speriat. Dacă este vreodată îngrijorat. Mi-ar plăcea doar să pot purta o conversație cu el.”

Declarațiile sale au emoționat publicul și au adus din nou în atenție drama prin care trec familiile celor diagnosticați cu demență. Dincolo de imaginea de erou de pe marele ecran, Bruce Willis duce acum una dintre cele mai grele lupte, iar familia lui încearcă să-i fie alături în fiecare moment.

ANM, avertizare de vreme severă: furtuni violente în mai multe județe. Harta zonelor unde lovește vremea rea
Recomandări
Am testat 6 metode de a găti porumbul, însă doar una a fost câștigătoare. Iese fraged și foarte gustos
Am testat 6 metode de a găti porumbul, însă doar una a fost câștigătoare. Iese fraged și foarte gustos
ANAF impune noi reguli: proprietarii care închiriază apartamente sau camere trebuie să aibă casă de marcat
ANAF impune noi reguli: proprietarii care închiriază apartamente sau camere trebuie să aibă casă de marcat
Ce se schimbă în noul an școlar. Ministrul Educației a anunțat toate modificările pentru elevi și profesori
Ce se schimbă în noul an școlar. Ministrul Educației a anunțat toate modificările pentru elevi și profesori
PPC reduce prețul la energie aproape de nivelul Hidroelectrica. Care vor fi noile tarife
PPC reduce prețul la energie aproape de nivelul Hidroelectrica. Care vor fi noile tarife
Români jefuiți într-un hotel din Antalya, Turcia: „Ne-au furat banii din seif și i-au înlocuit cu bancnote false!”
Români jefuiți într-un hotel din Antalya, Turcia: „Ne-au furat banii din seif și i-au înlocuit cu bancnote false!”
Lista trenurilor care nu vor mai circula de la 1 septembrie 2025. Anunțul oficial al CFR Călători
Lista trenurilor care nu vor mai circula de la 1 septembrie 2025. Anunțul oficial al CFR Călători
Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează: polenul de ambrozie a ajuns la un nivel periculos. Cele patru semne care impun mersul la spital
Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează: polenul de ambrozie a ajuns la un nivel periculos. Cele patru semne care impun mersul la spital
Crezi că ai ochi de vultur? Găsește ‘00’, ‘04’ și ‘44’ în mai puțin de 9 secunde
Crezi că ai ochi de vultur? Găsește ‘00’, ‘04’ și ‘44’ în mai puțin de 9 secunde
Revista presei
Adevarul
Lia Olguța Vasilescu, gafă jenantă după calificarea Craiovei în grupele Conference. Imaginea care a fost ștearsă imediat
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Playtech Știri
Horoscop chinezesc weekend 30-31 august: Zodiile care își schimbă destinul, o oportunitate de neratat le iese în cale
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 30 august. O zodie trece printr-o experiență transformatoare
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!