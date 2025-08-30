Soția lui Bruce Willis a anunțat că a trebuit să ia o decizie sfâșietoare: l-a mutat pe actor într-o altă casă pentru binele fiicelor lor

Emma Heming Willis, soția celebrului actor Bruce Willis, a vorbit deschis, cu o sinceritate dureroasă, despre una dintre cele mai grele decizii din viața sa. Într-un interviu emoționant acordat jurnalistei Diane Sawyer, în cadrul emisiunii speciale ABC – „Emma și Bruce Willis: Călătoria neașteptată”, aceasta a povestit cum a trebuit să aleagă între a-l avea pe soțul ei mereu aproape și binele fiicelor lor.

Cea mai dificilă decizie

Bruce Willis, starul francizei Die Hard, în vârstă de 70 de ani, a fost diagnosticat în 2023 cu demență frontotemporală – o boală neurodegenerativă care afectează treptat personalitatea, comportamentul și capacitățile lingvistice. De atunci, familia sa trăiește un coșmar, încercând să se adapteze la realitatea cruntă pe care o aduce această afecțiune.

Emma Heming Willis, care are 47 de ani, a mărturisit că „cea mai grea decizie” pe care a fost nevoită să o ia a fost mutarea actorului într-o altă casă, unde să beneficieze de îngrijire permanentă. Decizia a fost luată cu gândul la cele două fiice ale lor, Mabel, de 13 ani, și Evelyn, de 11 ani.

„Bruce și-ar dori asta pentru fiicele noastre. Ar vrea ca ele să fie într-o casă adaptată nevoilor lor, nu nevoilor lui”, a explicat Emma, cu ochii în lacrimi.

Astfel, Bruce Willis locuiește acum într-o casă cu un singur nivel, adaptată pentru a-i oferi siguranță și confort, având alături o echipă de îngrijitori dedicați, care se ocupă de el zi și noapte. Deși distanța fizică există, legătura dintre tată și fiice rămâne una puternică. Heming Willis a povestit că Mabel și Evelyn îl vizitează foarte des pe tatăl lor și petrec timp de calitate împreună.

„Este o casă plină de dragoste, căldură, grijă și râsete. Și e frumos să văd asta, să văd câți dintre prietenii lui Bruce continuă să vină să-l ajute și aduc viață și distracție”, a adăugat ea.

Ce i-ar spune soția sa dacă ar mai putea să comunice cu el

Totuși, durerea rămâne. Întrebată de Diane Sawyer ce și-ar dori să-l întrebe pe soțul ei dacă ar putea comunica liber cu el, Emma a răspuns cu o sinceritate sfâșietoare:

„Cum se simte, [dacă] este bine, dacă se simte bine. Dacă există ceva ce am putea face pentru a-l sprijini mai bine. Mi-ar plăcea foarte mult să știu asta. Dacă este speriat. Dacă este vreodată îngrijorat. Mi-ar plăcea doar să pot purta o conversație cu el.”

Declarațiile sale au emoționat publicul și au adus din nou în atenție drama prin care trec familiile celor diagnosticați cu demență. Dincolo de imaginea de erou de pe marele ecran, Bruce Willis duce acum una dintre cele mai grele lupte, iar familia lui încearcă să-i fie alături în fiecare moment.