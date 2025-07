Sorin, ispita cu job în IT: „A suci mințile e modul meu de a fi. Dar nu vorbesc niciodată despre muncă” VIDEO EXCLUSIV

IT și „ispită” profesionistă, deopotrivă! Două meserii care par că nu au nimic în comun, cel puțin la prima vedere. Nu însă și pentru Sorin Encică, care la cei 30 de ani ai săi a lăsat deoparte, pentru o vreme, lumea rece a IT-ului pentru a cerceta trăirile umane. Dar e genul de om care odată ce a luat o decizie, nu se mai uită înapoi. Așa a făcut și când a lăsat Londra baltă și s-a mutat la București. Iar când a venit propunerea de a intra „în luptă” la „Insula Iubirii” a luat cu el un singur aliat: propria minte!

„A suci mințile e modul meu de a fi”

Potrivit acestuia „Insula are o energie specială”. „Nu trebuie să faci prea multe ca să scape lucrurile de sub control”, sună prima sa concluzie pe care ne-a împărtășit-o.

Cât privește rețeta cu care nu dă greș niciodată ea e una foarte simplă.

„A suci mințile e modul meu de a fi. Încerc să fiu zâmbăreț, să am o energie bună, să mă comport frumos. Încerc să creez o prietenie, iar apoi lucrăm pe mai departe cu ce avem!”, a dezvăluit el pentru playtech.ro.

În plus, se ferește să facă greșeli. „Nu aduc în discuție lucruri de la muncă sau lucruri analitice într-o discuție cu o fată ca s-o agăț. Nu fac asta! Lucrez în IT, dar mai multe nu spun. Ea subînțelege cumva că am bani, cumva spun, deși nu e neapărat adevărat. Și cam asta e toată discuția despre muncă”, afirmă Sorin Encică.

Deși nu are aspect de „tocilar”, Sorin spune că nu i s-a spus niciodată așa: „La școală am fost șef de promoție. La liceu, am rămas pe linia de plutire, fiindcă am dat și de distracții și de distrageri. Nu am fost cel mai bun elev, dar la facultate m-am reglat”.

Odată cu vârsta a realizat că are „valențe reale” și pe piața ispitelor. „Odată cu trecerea anilor am realizat acest lucru. Odată cu experiența dobândită, ieșind cu diverse fete și cunoscând diferite tipuri de caracter și dându-mi seama că pot fi sau chiar sunt potrivit pentru acel rol. Pot fi suport emoțional, dar pot fi și seducător sau un prieten. Iar fetele, mai ales acolo, au nevoie în primul rând de un prieten”, descrie el situații mai noi sau mai vechi cu care s-a văzut confruntat.

Participarea la Insula Iubirii i-a dat emoții mari lui Sorin Encică

El a dezvăluit pentru playtech.ro și stările de spirit prin care a trecut la plecarea de la București spre „Insula Iubirii”, dar și pe drumul de întoarcere acasă.

„Când am plecat m-am gândit și mi-am spus „Aoleu, ce fac cu viața mea!”. Mă duc acolo, ce se întâmplă? Ce va fi?. N-a fost un atac de panică, doar o anxietate severă. Apoi, pe parcurs, m-am liniștit. Iar când m-am întors, abia așteptam să revin, să văd oamenii de acasă, să revin la viața de zi cu zi. A fost un șoc, nu neapărat din punct de vedere emoțional, dar prin prisma tuturor celor întâmplate acolo. E o situație anormală față de ceea ce te confrunți acasă. Plus, ești privat de tehnologie sau de lumea din jur. Aia e singura realitate pe care o cunoști și pentru care depui efort. Mi-a plăcut să revin la viața de zi cu zi și pot spune că am devenit mult mai puternic și mult mai ancorat în realitate!”, afirmă același Sorin Encică.

Iar crezul său personal e demn să fie cunoscut de toată lumea: „Nu te definește un lucru pe care l-ai făcut pe „Insulă”. În niciun caz! Dar oamenii pot arunca și cu lucruri pozitive în tine, și cu hate! Și trebuie să fii pregătit: pieptul în față și faci față la toate!”.