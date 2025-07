Sony și ”pisica obraznică” – cum au ajuns creatorii The Last of Us în centrul unui proces de marcă înregistrată

Crezi că un bun trademark battle se poartă doar pe denumiri identice? Sony Interactive Entertainment (SIE) demonstrează contrariul în 2025, susținând că simpla vecinătate semantică dintre „Naughty Dog” și „Naughty Cat” este suficientă pentru a produce confuzie. Totul a pornit de la o cerere depusă la Oficiul pentru Mărci și Brevete al Statelor Unite (USPTO) de o companie din Hong Kong, Naughty Cat Co., Limited, care publică două aplicații-joc de tip gambling în App Store. În replică, Sony a depus o Notificare de Opoziție, invocând asemănarea „conotației comerciale” și riscul ca publicul să creadă că studioul din spatele The Last of Us ar avea vreo legătură cu jocurile de noroc mobile ale pisicii obraznice.

În miezul disputei stă argumentul că primul cuvânt, Naughty , este identic, iar al doilea – Dog versus Cat – se referă tot la animale de companie, deci „aproape interschimbabile” în mintea consumatorilor. Avocații SIE afirmă că înregistrarea noului brand ar „păgubi atât compania, cât și publicul”, inducând ideea unui parteneriat inexistent. Dacă Naughty Cat nu răspunde până la 12 iulie 2025, cererea ei de marcă va fi abandonată; dacă răspunde, procesul se poate prelungi în 2026.

Contextul unei protecții agresive

Sony nu este la primul episod de „pază” strictă a mărcilor sale. De-a lungul anilor, gigantul a contestat nu doar jocuri, ci și bunuri promoționale sau canale media care sugerau măcar de la distanță o afiliere cu brandurile PlayStation. În cazul de față, valoarea economică a studioului Naughty Dog – responsabil pentru francize de miliarde de dolari ca Uncharted și The Last of Us – ridică miza. Juriștii Sony invocă precedentul conform căruia titularul mărcii este obligat să demonstreze vigilență continuă: dacă lași o marcă similară să intre pe piață, riști să pierzi mai târziu exclusivitatea. De aceea, chiar și un mic developer de aplicații de noroc ajunge ținta unei corporații globale.

În plus, Sony subliniază că Naughty Cat revendică „prima utilizare” abia din decembrie 2023, pe când Naughty Dog există comercial de aproape trei decenii. Precedența cronologică întărește poziția japonezilor, iar instanțele USPTO tind să favorizeze brandurile consacrate când există risc, fie și teoretic, de confuzie asupra originii produsului.

Ce spune legislația despre „dog” versus „cat”

În dreptul american al mărcilor, criteriul principal este „probabilitatea de confuzie” – nu identitatea absolută. Se țin cont de similaritatea vizuală, auditivă și conceptuală a semnelor, dar și de clasele de produse. Argumentul Sony că „dog” și „cat” sunt animale de companie frecvent asociate în expresii populare („raining cats and dogs”, „cat person vs dog person”) intenționează să dovedească o apropiere conceptuală, chiar dacă cuvintele nu sunt omofone. Specialiștii consultanți în proprietate intelectuală remarcă însă că USPTO acordă mai puțină greutate cuvintelor descriptive comune decât elementelor grafice originale; cum solicitanții nu par să aibă logo-uri confundabile, verdictul nu este garantat.

Totuși, jurisprudența arată că marile corporații preferă să prevină decât să tolereze. Dacă Naughty Cat ar ajunge ulterior să lanseze un joc de acțiune narativ și să-și promoveze aplicațiile pe canale similare PlayStation, Sony ar putea invoca noul precedent pentru daune. Acesta este motivul pentru care dispute aparent minore se convertesc în bătălii juridice îndelungate, cu termene fixe (discovery, schimb de probe, audieri) programate deja de USPTO până la începutul lui 2026.

Miza reputațională pentru Naughty Dog

Dincolo de litera legii, reputația contează. Seria The Last of Us a devenit un fenomen cultural, iar studioul Naughty Dog este asociat cu producții high-budget, narative și mature. Afiliația accidentală cu jocuri-de-noroc mobile ar putea eroda capitalul de imagine construit de Sony. De altfel, managerii Naughty Dog nu sunt implicați direct în proces; Neil Druckmann și echipa lucrează la Intergalactic: The Heretic Prophet și la un proiect încă neanunțat, dar efectul pe brand ar fi resimțit oricum. Astfel, SIE își protejează unul dintre cele mai valoroase asset-uri, chiar cu riscul de a părea excesiv de protectiv.

Rămâne de văzut dacă Naughty Cat va contesta opoziția. În caz contrar, cererea de marcă va fi abandonată, iar Sony își va adjudeca o victorie rapidă. Dacă litigiul intră în faza de probatoriu, procesul ar putea redefini limita fine dintre protejarea unui brand și supradimensionarea noțiunii de „confuzie” pentru publicul gamer. Cert este că, în 2025, pisicile și câinii pot fi la fel de controversate ca jocurile AAA când vine vorba de mărci înregistrate.