Sondaj Avangarde: românii se tem de Rusia și îl critică pe Nicușor Dan pentru politica externă. Au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump. NATO, instituția favorită

Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 14:10
de Ana Ionescu

Nicușor Dan, criticat de români, Maia Sandu, lăudată Foto: presidency.ro.

Un sondaj realizat de Avangarde scoate la iveală cine sunt liderii și instituțiile în care românii au cea mai mare încredere, dar și principalele lor temeri în privința securității și a politicii externe.

Rezultatele arată un tablou complex: Maia Sandu și Donald Trump se află pe primele locuri în topul încrederii, NATO rămâne cea mai respectată instituție, în timp ce Rusia este percepută ca principală amenințare.

Maia Sandu și Donald Trump, liderii favoriți ai românilor

Potrivit sondajului, 44% dintre respondenți au declarat că au încredere în președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și în Donald Trump, fostul și actualul lider al Statelor Unite. Pe următoarele locuri se află Emmanuel Macron (40%), Ursula von der Leyen (39%) și Volodimir Zelenski (37%). În contrast, doar 10% dintre cei intervievați spun că au încredere în Vladimir Putin.

În privința instituțiilor, NATO este percepută drept cea mai de încredere structură internațională, cu un nivel de susținere de 74%. Uniunea Europeană se bucură de încrederea a 62% dintre români, iar ONU de 61%. În schimb, doar 27% dintre respondenți consideră că BRICS, alianța economică apropiată de Rusia, este demnă de încredere.

Nemulțumiri față de politica externă a lui Nicușor Dan

În ceea ce privește scena politică internă, sondajul arată că 51% dintre români sunt nemulțumiți de primele luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan în domeniul politicii externe. Același procent se declară nemulțumit și de activitatea Ministerului Afacerilor Externe.

Un alt aspect interesant relevat de cercetare este legat de unirea României cu Republica Moldova: 47% dintre români susțin ideea unirii, în timp ce 46% se opun.

Rusia, percepută drept principala amenințare

Un procent important dintre români, 47%, cred că există o posibilitate ca Rusia să atace România. În schimb, 43% consideră că acest scenariu este puțin probabil. În acest context tensionat, majoritatea românilor (57%) sunt de acord ca țara noastră să aloce 5% din PIB pentru apărare, conform cerințelor NATO.

În ceea ce privește implicarea României în războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, opiniile sunt împărțite: 37% consideră că nu ar trebui să ne implicăm deloc, 33% spun că ar trebui să ne implicăm mai mult, iar 26% apreciază că implicarea actuală este suficientă.

Care sunt țările considerate prietene ale României

La capitolul relații externe, românii consideră Republica Moldova cea mai apropiată țară de România (13% dintre respondenți), urmată de Franța (11%). Alte state menționate ca aliați importanți sunt SUA și Germania (câte 5%) și Italia (4%). Totuși, 7% dintre români cred că România nu are nicio țară care să-i fie prietenă cu adevărat.

Sondajul Avangarde, intitulat „Politica externă și de securitate a României – percepții și reprezentări”, a fost realizat telefonic în luna septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți. Marja de eroare este de ±3,4%.

