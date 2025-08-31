Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 12:36
de Daoud Andra

Sondaj Avangarde: doi posibili candidați sunt la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei, cu câte 25%

Politic
Sondaj Avangarde: doi posibili candidați sunt la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei, cu câte 25%
FOTO: Arhivă

Un nou sondaj realizat de Avangarde arată o situație strânsă în cursa pentru Primăria Capitalei. Potrivit barometrului publicat duminică, Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) ar fi la egalitate, fiecare fiind cotat cu 25% dintre intențiile de vot ale bucureștenilor.

Cum ar vota bucureștenii pentru Primăria Capitalei

Pe locul al treilea se află Cătălin Drulă (USR), cu 20%, urmat de indepedenta Anca Alexandrescu, care strânge 18% din opțiuni. La distanță considerabilă, se situează Vlad Gheorghe (DREPT) – 5%, Ana Ciceală (SENS) – 2%, și Octavian Berceanu (independent/REPER) – tot 2%.

Sondajul, realizat pe un eșantion de 1.070 de persoane adulte din București între 22 și 30 august 2024, prin metoda CATI (telefonic), are o eroare maximă de +/- 3,2% la un nivel de încredere de 95%.

Vezi și:
Șantier major în București. Una dintre cele mai aglomerate zone din Capitală se transformă total: „Va fi una dintre cele mai frumoase din oraș”
Programul inedit cu care Primăria lui Ciprian Ciucu îi ajută pe cei nevoiași. Vânzătorii din piețele Sectorului 6, gest admirabil

În ceea ce privește alegerile parlamentare, bucureștenii ar vota USR, cu 25%, urmat de AUR – 23%, PSD – 20% și PNL – 18%. La distanță semnificativă apar PUSL – 5%, SOS România – 3%, PMM – 2%, DREPT – 2% și SENS – 1%.

Rezultatele recente arată schimbări față de sondajele de duminica trecută. Conform unui barometru CURS, Daniel Băluță era favorit cu 24%, urmat de Cătălin Drulă (20%), iar Ciprian Ciucu și Cristian Popescu Piedone (PUSL) erau cotați la 11% fiecare. Anca Alexandrescu obținea 9%, Octavian Berceanu 7%, Mihai Enache (AUR) 6%, iar Diana Șoșoacă 5%. Pe ultimele locuri se situau Vlad Gheorghe și Ana Ciceală, cu câte 3%.

Răspunsuri la sondajul privind alegerile primarului general (Sursa: Avangarde)

Ce alți candidați au șanse

Sondajele INSCOP, prezentate de PNL, îl indicau tot pe Daniel Băluță ca favorit, analizând diferite scenarii pentru candidatura AUR, fie cu George Simion, fie cu Anca Alexandrescu. În acest context, liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a subliniat că strategia pentru alegerile la Primăria Capitalei trebuie decisă în funcție de tipul scrutinului și de analize sociologice: „Pe cale de consecință, partidele din coaliție trebuie să analizeze susținerea unui candidat unic sau măcar susținerea din partea a două partide.”

Ciprian Ciucu a declarat la Digi24 că va discuta cu USR rezultatele sondajelor și nu va anunța o candidatură pripită, în timp ce Dominic Fritz, președintele USR, a confirmat discuțiile cu PNL pentru susținerea unui candidat comun.

Alți candidați relevanți în cursă sunt Ana Ciceală, sprijinită de partidele SENS și URS.PDF, care a obținut recent 16% la alegerile locale pentru Sectorul 3; Dan Trifu, vicepreședinte Eco-Civica, care candidează pentru protecția mediului; și Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu și candidat REPER, care promite un București mai verde și mai curat. De asemenea, și Dan Cristian Popescu, fost viceprimar al Sectorului 2 și actual consilier general PSD, și-a anunțat candidatura.

Astfel, cursa pentru Primăria Capitalei rămâne extrem de strânsă, cu doi candidați principali la egalitate, în timp ce ceilalți competitori încearcă să se impună.

ANM a emis cod portocaliu de furtuni puternice, valabil în jumătate de țară. Harta zonelor vizate
Recomandări
Data limită până la care se pot trimite cererile pentru voucherele de energie. Cum pot obține tichetele de 50 de lei persoanele care nu au acces la internet
Data limită până la care se pot trimite cererile pentru voucherele de energie. Cum pot obține tichetele de 50 de lei persoanele care nu au acces la internet
Vitamina banală luată de mulţi zilnic ar putea încetini îmbătrânirea timp de 4 ani, arată un studiu Harvard
Vitamina banală luată de mulţi zilnic ar putea încetini îmbătrânirea timp de 4 ani, arată un studiu Harvard
Unde a fost văzut Donald Trump după ce rețelele sociale au fost inundate de zvonul că ar fi murit. Adevărul despre informația falsă care a circulat intens pe platformele de socializare
Unde a fost văzut Donald Trump după ce rețelele sociale au fost inundate de zvonul că ar fi murit. Adevărul despre informația falsă care a circulat intens pe platformele de socializare
Țara în care au dispărut scrisorile livrate prin poștă. „Numărul lor este în scădere de ani și ani”
Țara în care au dispărut scrisorile livrate prin poștă. „Numărul lor este în scădere de ani și ani”
„Fall for Me”, filmul de pe Netflix care te va captiva: De ce să te uiți la un thriller erotic cu peisaje superbe și intrigă explozivă
„Fall for Me”, filmul de pe Netflix care te va captiva: De ce să te uiți la un thriller erotic cu peisaje superbe și intrigă explozivă
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
Revista presei
Adevarul
Un hotel celebru din Mamaia, simbol al litoralului românesc, a cerut insolvența
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Cum îți dai seama că gemul de prune e fiert exact cât trebuie – testul linguriței
Playtech Știri
Zodiile care își găsesc sufletul pereche în septembrie 2025. Cine se căsătorește până la finalul anului
Playtech Știri
Horoscop zilnic 31 august 2025. Zodia care dă lovitura la final de lună, câștigă o sumă importantă de bani
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!