Sondaj Avangarde: doi posibili candidați sunt la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei, cu câte 25%

Un nou sondaj realizat de Avangarde arată o situație strânsă în cursa pentru Primăria Capitalei. Potrivit barometrului publicat duminică, Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) ar fi la egalitate, fiecare fiind cotat cu 25% dintre intențiile de vot ale bucureștenilor.

Cum ar vota bucureștenii pentru Primăria Capitalei

Pe locul al treilea se află Cătălin Drulă (USR), cu 20%, urmat de indepedenta Anca Alexandrescu, care strânge 18% din opțiuni. La distanță considerabilă, se situează Vlad Gheorghe (DREPT) – 5%, Ana Ciceală (SENS) – 2%, și Octavian Berceanu (independent/REPER) – tot 2%.

Sondajul, realizat pe un eșantion de 1.070 de persoane adulte din București între 22 și 30 august 2024, prin metoda CATI (telefonic), are o eroare maximă de +/- 3,2% la un nivel de încredere de 95%.

În ceea ce privește alegerile parlamentare, bucureștenii ar vota USR, cu 25%, urmat de AUR – 23%, PSD – 20% și PNL – 18%. La distanță semnificativă apar PUSL – 5%, SOS România – 3%, PMM – 2%, DREPT – 2% și SENS – 1%.

Rezultatele recente arată schimbări față de sondajele de duminica trecută. Conform unui barometru CURS, Daniel Băluță era favorit cu 24%, urmat de Cătălin Drulă (20%), iar Ciprian Ciucu și Cristian Popescu Piedone (PUSL) erau cotați la 11% fiecare. Anca Alexandrescu obținea 9%, Octavian Berceanu 7%, Mihai Enache (AUR) 6%, iar Diana Șoșoacă 5%. Pe ultimele locuri se situau Vlad Gheorghe și Ana Ciceală, cu câte 3%.

Ce alți candidați au șanse

Sondajele INSCOP, prezentate de PNL, îl indicau tot pe Daniel Băluță ca favorit, analizând diferite scenarii pentru candidatura AUR, fie cu George Simion, fie cu Anca Alexandrescu. În acest context, liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a subliniat că strategia pentru alegerile la Primăria Capitalei trebuie decisă în funcție de tipul scrutinului și de analize sociologice: „Pe cale de consecință, partidele din coaliție trebuie să analizeze susținerea unui candidat unic sau măcar susținerea din partea a două partide.”

Ciprian Ciucu a declarat la Digi24 că va discuta cu USR rezultatele sondajelor și nu va anunța o candidatură pripită, în timp ce Dominic Fritz, președintele USR, a confirmat discuțiile cu PNL pentru susținerea unui candidat comun.

Alți candidați relevanți în cursă sunt Ana Ciceală, sprijinită de partidele SENS și URS.PDF, care a obținut recent 16% la alegerile locale pentru Sectorul 3; Dan Trifu, vicepreședinte Eco-Civica, care candidează pentru protecția mediului; și Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu și candidat REPER, care promite un București mai verde și mai curat. De asemenea, și Dan Cristian Popescu, fost viceprimar al Sectorului 2 și actual consilier general PSD, și-a anunțat candidatura.

Astfel, cursa pentru Primăria Capitalei rămâne extrem de strânsă, cu doi candidați principali la egalitate, în timp ce ceilalți competitori încearcă să se impună.