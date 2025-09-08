Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 15:08
de Diana Dumitrache

Şoferul „fantomă” care s-a plimbat ani de zile cu o maşină de Formula 2 pe autostrăzi a fost prins. Ce riscă acum bărbatul care a „fentat” poliţiştii?

Şoferul
Poliția cehă a arestat șoferul bolidului de Formula 2 devenit viral (Sursa foto: X)

Poliția din Republica Cehă a reușit, în cele din urmă, să îl prindă pe șoferul unei mașini de curse de Formula 2, care fusese observată de mai multe ori circulând pe autostradă începând din 2019.

Poliția cehă a arestat șoferul bolidului de Formula 2 devenit viral

Mașina roșie, decorată cu însemne Ferrari, a fost urmărită până la o proprietate din satul Buk, aflat la circa 60 km sud-vest de Praga. Ultima apariție fusese raportată autorităților duminică dimineață, când un videoclip surprindea bolidul rulând pe autostrada D4 și oprind la o benzinărie.

Șoferul, un bărbat de 51 de ani, a fost ridicat de polițiști de la locuința sa. Inițial, acesta a refuzat să iasă din mașină, certându-se cu agenții și acuzându-i că au pătruns pe proprietate privată. În final, a acceptat să meargă la secție, îmbrăcat încă în costumul roșu de pilot și cu casca de curse pe cap.

La audieri, bărbatul a refuzat să răspundă la întrebările anchetatorilor. Potrivit presei locale, intervenția a implicat zeci de mașini de poliție și chiar un elicopter. Fiul său a criticat amploarea operațiunii, susținând că polițiștii „au văzut doar cum remorcăm o mașină de Formula 1” și că familia nu ar ști nimic despre presupusa cursă ilegală pe autostradă.

O poveste care durează din 2019

Autoritățile cehe au încercat pentru prima dată să îl identifice pe șofer în 2019, când filmările cu bolidul au apărut pe internet. Proprietarul fusese atunci interogat, dar a negat că ar fi condus mașina pe drumurile publice. Cum șoferul purta cască, nu a putut fi identificat, iar ancheta a stagnat.

Vehiculul a fost adesea descris drept un „Ferrari de Formula 1”. Totuși, specialiștii site-ului auto.cz au precizat că este, de fapt, un Dallara GP2/08, un monopost construit de compania italiană Dallara pentru competiția GP2 (astăzi cunoscută ca Formula 2).

Indiferent de proveniența mașinii, șoferul riscă acum o amendă usturătoare pentru conducerea unui vehicul neomologat pe drumurile publice, fără faruri, semnalizatoare și plăcuțe de înmatriculare. De asemenea, permisul său de conducere ar putea fi suspendat.

