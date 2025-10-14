Șoferii care tranzitează Bulgaria vor plăti vinietă de o zi, din 2026: tarife și tipuri de mașini vizate

Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 21:48
de Badea Violeta

AUTO
Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii care tranzitează Bulgaria vor putea achiziționa o vinietă valabilă o singură zi, destinată vehiculelor ușoare de până la 3,5 tone. Măsura vine odată cu tranziția vecinilor noștri la moneda euro și actualizarea regulamentelor privind taxele rutiere și utilizarea infrastructurii.

Ce vehicule sunt vizate și cât va costa vinieta de o zi

Noua vinietă de o zi, disponibilă pentru autoturisme și vehicule ușoare de până la 3,5 tone, va avea un tarif de 4,09 euro. Aceasta opțiune este gândită pentru șoferii care folosesc drumurile bulgare pentru tranzit rapid sau deplasări de scurtă durată.

Prețul este stabilit în conformitate cu principiul proporționalității: perioadele mai scurte de valabilitate generează costuri mai mici, similare cu prețurile altor viniete disponibile în Bulgaria.

Ajustarea tarifelor face parte din pregătirile Bulgariei pentru integrarea monedei euro și modernizarea completă a sistemului de taxare rutieră național, notează Novinite.

Ce se întâmplă cu vehiculele grele și taxele compensatorii

Vehiculele grele care circulă fără autorizație vor fi supuse unei taxe compensatorii de aproximativ 613 euro. Scopul acesteia este de a descuraja utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă, fiind mai mare decât costul permiselor necesare, dar mai mică decât sancțiunile oficiale.

Această măsură completează sistemul de reglementare pentru camioane și transporturi comerciale, protejând infrastructura rutieră, asigurând o utilizare responsabilă a drumurilor și garantând respectarea corectă a taxelor.

Cum se modernizează cadrul de reglementare și taxare

Noul decret reglementează în mod explicit și detaliat alte aspecte esențiale ale infrastructurii rutiere, aducând claritate și coerență în aplicarea legislației.

Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice sunt acum incluse alături de benzinării, iar construcția și funcționarea lor necesită autorizație, ceea ce asigură siguranța și standarde uniforme.

Taxele pentru drumurile expres, anterior neincluse în sistem, se vor alinia celor practicate pe autostrăzi, aducând uniformitate tarifară. De asemenea, se introduce o taxă pentru emiterea autorizațiilor către organismele notificate care evaluează conformitatea furnizorilor serviciului european de taxare electronică, garantând respectarea reglementărilor internaționale.

Toate aceste măsuri reflectă tranziția Bulgariei la zona euro și modernizarea continuă a infrastructurii și legislației privind utilizarea drumurilor, contribuind la un sistem mai eficient, transparent și pregătit pentru nevoile traficului actual.

