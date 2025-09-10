Șofer pe tușă în România – ce se întâmplă cu permisul de conducere dacă nu ai mai condus 12 luni

Mulți români se întreabă ce se întâmplă cu permisul lor de conducere dacă, din diverse motive, nu au mai urcat la volan timp de un an. Codul Rutier 2025 clarifică situația: absența de la volan nu înseamnă pierderea carnetului, iar dreptul de a conduce rămâne valabil atâta timp cât permisul nu a expirat și nu există motive medicale sau juridice care să atragă anularea lui. Totuși, specialiștii atrag atenția că o pauză lungă poate afecta reflexele și siguranța în trafic.

În prezent, există doar două categorii de situații în care permisul poate fi retras: infracțiuni grave și afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul. În rest, perioada în care alegi să nu conduci rămâne strict la latitudinea ta.

Când poate fi anulat sau suspendat permisul de conducere

Codul Rutier prevede clar cazurile în care autoritățile pot retrage sau anula permisul. Acestea includ conducerea sub influența alcoolului, condusul fără drept pe o anumită categorie, participarea la infracțiuni grave de circulație sau utilizarea unor vehicule fără drept de circulație. În paralel, instanțele pot decide anularea carnetului atunci când faptele șoferului pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic.

Există și cauze medicale care duc automat la pierderea dreptului de a conduce. Printre acestea se numără epilepsia, afecțiuni cardiace severe, diabetul necontrolat, tulburările psihice sau dependențele de alcool și droguri. În unele cazuri, șoferii pot redobândi permisul doar pe baza unui aviz medical autorizat și prin efectuarea periodică a unor controale.

Ce se întâmplă dacă nu ai condus deloc timp de un an

Dacă timp de 12 luni nu ai mai urcat la volan, permisul de conducere nu este afectat în niciun fel. Legea nu impune o utilizare minimă a carnetului și nu stabilește obligații pentru șoferi în ceea ce privește frecvența condusului. Singura condiție este ca documentul să rămână valabil și să nu expire între timp.

Totuși, absența de la volan pentru o perioadă lungă ridică o altă problemă: lipsa de practică. Instructorii auto recomandă reacomodarea treptată cu mașina și traficul, mai ales pentru cei care nu aveau experiență semnificativă înainte de pauză. Câteva ore de condus asistat alături de un instructor pot face diferența dintre o revenire sigură și riscuri inutile pe șosea.

Reînnoirea permisului și obligația avizului medical

Un alt aspect important de luat în calcul este valabilitatea permisului auto. Documentul are o perioadă limitată, iar la expirarea acesteia șoferul nu mai are dreptul legal să conducă. Reînnoirea implică prezentarea la un control medical complet, unde fiecare specialist trebuie să confirme aptitudinea de a conduce. Numai după obținerea fișei medicale, permisul poate fi prelungit.

Astfel, chiar dacă lipsa de experiență în ultimul an nu afectează legal carnetul de conducere, sănătatea, reflexele și nivelul de pregătire practică rămân factori esențiali pentru siguranța în trafic.