Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
10 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Șofer pe tușă în România – ce se întâmplă cu permisul de conducere dacă nu ai mai condus 12 luni

Actualitate
Șofer pe tușă în România - ce se întâmplă cu permisul de conducere dacă nu ai mai condus 12 luni
Șofer pe străzile din România / foto: Playtech

Mulți români se întreabă ce se întâmplă cu permisul lor de conducere dacă, din diverse motive, nu au mai urcat la volan timp de un an. Codul Rutier 2025 clarifică situația: absența de la volan nu înseamnă pierderea carnetului, iar dreptul de a conduce rămâne valabil atâta timp cât permisul nu a expirat și nu există motive medicale sau juridice care să atragă anularea lui. Totuși, specialiștii atrag atenția că o pauză lungă poate afecta reflexele și siguranța în trafic.

În prezent, există doar două categorii de situații în care permisul poate fi retras: infracțiuni grave și afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul. În rest, perioada în care alegi să nu conduci rămâne strict la latitudinea ta.

Când poate fi anulat sau suspendat permisul de conducere

Codul Rutier prevede clar cazurile în care autoritățile pot retrage sau anula permisul. Acestea includ conducerea sub influența alcoolului, condusul fără drept pe o anumită categorie, participarea la infracțiuni grave de circulație sau utilizarea unor vehicule fără drept de circulație. În paralel, instanțele pot decide anularea carnetului atunci când faptele șoferului pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic.

Vezi și:
Câte radare sunt pe străzile din România, de fapt. Care este marja de eroare a aparatelor, cum te trezești cu amenda acasă
Rovinieta 2025 – cât de mult au crescut tarifele de la 1 septembrie. Cât plătește un șofer de mașină, care sunt amenzile dacă uiți

Există și cauze medicale care duc automat la pierderea dreptului de a conduce. Printre acestea se numără epilepsia, afecțiuni cardiace severe, diabetul necontrolat, tulburările psihice sau dependențele de alcool și droguri. În unele cazuri, șoferii pot redobândi permisul doar pe baza unui aviz medical autorizat și prin efectuarea periodică a unor controale.

Ce se întâmplă dacă nu ai condus deloc timp de un an

Dacă timp de 12 luni nu ai mai urcat la volan, permisul de conducere nu este afectat în niciun fel. Legea nu impune o utilizare minimă a carnetului și nu stabilește obligații pentru șoferi în ceea ce privește frecvența condusului. Singura condiție este ca documentul să rămână valabil și să nu expire între timp.

Totuși, absența de la volan pentru o perioadă lungă ridică o altă problemă: lipsa de practică. Instructorii auto recomandă reacomodarea treptată cu mașina și traficul, mai ales pentru cei care nu aveau experiență semnificativă înainte de pauză. Câteva ore de condus asistat alături de un instructor pot face diferența dintre o revenire sigură și riscuri inutile pe șosea.

Reînnoirea permisului și obligația avizului medical

Un alt aspect important de luat în calcul este valabilitatea permisului auto. Documentul are o perioadă limitată, iar la expirarea acesteia șoferul nu mai are dreptul legal să conducă. Reînnoirea implică prezentarea la un control medical complet, unde fiecare specialist trebuie să confirme aptitudinea de a conduce. Numai după obținerea fișei medicale, permisul poate fi prelungit.

Astfel, chiar dacă lipsa de experiență în ultimul an nu afectează legal carnetul de conducere, sănătatea, reflexele și nivelul de pregătire practică rămân factori esențiali pentru siguranța în trafic.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Ai ochi de vultur dacă găseşti litera Y printre „X”-uri în mai puţin de 5 secunde. Mulţi nici nu încearcă
Ai ochi de vultur dacă găseşti litera Y printre „X”-uri în mai puţin de 5 secunde. Mulţi nici nu încearcă
iPhone 17 Pro, lansat oficial – cât de performant este cel mai rapid iPhone, de fapt
iPhone 17 Pro, lansat oficial – cât de performant este cel mai rapid iPhone, de fapt
Apple iPhone 17, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai ”ieftin” iPhone din 2025
Apple iPhone 17, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai ”ieftin” iPhone din 2025
Apple iPhone Air, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai subțire iPhone din toate timpurile
Apple iPhone Air, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai subțire iPhone din toate timpurile
iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, lansate oficial împreună cu noua serie Apple Watch, AirPods Pro 3, iOS 26 și nu numai. Toate noutățile din Cupertino
iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, lansate oficial împreună cu noua serie Apple Watch, AirPods Pro 3, iOS 26 și nu numai. Toate noutățile din Cupertino
Ilie Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel riscăm nesustenabilitatea sistemului”
Ilie Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel riscăm nesustenabilitatea sistemului”
Raport oficial: Câți bani a dat România Ucrainei în trei ani? Datele arată că media anuală este de 0,2% din PIB
Raport oficial: Câți bani a dat România Ucrainei în trei ani? Datele arată că media anuală este de 0,2% din PIB
Un pensionar s-a mutat în Thailanda pentru a trăi în lux. Plătește doar 100 de euro chirie pe malul oceanului: „Am muncit o viaţă întreagă”
Un pensionar s-a mutat în Thailanda pentru a trăi în lux. Plătește doar 100 de euro chirie pe malul oceanului: „Am muncit o viaţă întreagă”
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto
Playtech Știri
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”
Playtech Știri
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...