Situațiile din trafic în care pierzi permisul de conducere. Depășirea vitezei legale este doar începutul ”distracției”

Ultima ora
21 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

ACTUALITATE
Deseori rămâi fără permis de conducere / foto: Playtech

Pentru mulți șoferi din România, ideea de a rămâne fără permis este asociată exclusiv cu depășirea vitezei legale. Totuși, Codul Rutier 2025 arată că riscul este mult mai mare: există numeroase abateri, unele aparent banale, care pot duce la sancțiuni dure, chiar dacă circuli corect din punct de vedere al vitezei.

Datele oficiale de la IGPR arată că viteza excesivă rămâne principala cauză a accidentelor grave din primele șase luni ale anului 2025. Din cele peste 1.700 de accidente grave produse la nivel național, 263 au fost provocate de șoferi care au apăsat prea tare pedala de accelerație. Doar în această perioadă, polițiștii au aplicat peste 349.000 de sancțiuni pentru depășirea regimului legal de viteză și au reținut zeci de mii de permise. Dar adevărata surpriză este că viteza nu este singurul motiv pentru care poți rămâne pieton.

Depășirea neregulamentară și lipsa priorității

Una dintre cele mai frecvente cauze de suspendare a permisului este depășirea neregulamentară. Dacă încalci linia continuă sau efectuezi o depășire periculoasă, riști să rămâi fără permis 60 de zile și să plătești o amendă între 1.215 și 1.620 de lei. Chiar și în condițiile în care respectai limita de viteză, simplul fapt că nu ai respectat marcajele rutiere te poate costa scump.

Amendă de 1600 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru că ai depășit greșit o căruță. Codul Rutier despre ”vehiculele cu tracțiune animală”
Cât de mult cresc prețurile după desființarea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie. Care sunt produsele de bază

La fel de periculoasă este și neacordarea priorității pietonilor. Potrivit Codului Rutier, dacă nu oprești pentru pietonii aflați în traversare regulamentară pe trecere, permisul îți va fi suspendat pentru 30 de zile. În plus, primești și o amendă consistentă, încadrată în clasa a II-a de sancțiuni. Este una dintre regulile la care poliția rutieră este extrem de atentă, pentru că pietonii sunt printre cei mai vulnerabili participanți la trafic.

Semaforul galben și telefonul mobil la volan

O altă capcană frecventă este semnalul galben. Mulți șoferi cred că pot trece liniștiți prin intersecție, chiar dacă semaforul nu mai este verde. Legea spune însă altceva: dacă nu te afli atât de aproape încât să nu mai poți opri în siguranță, trecerea pe galben este interzisă. Consecința? Amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Telefonul mobil la volan este un alt factor de risc. Vorbitul fără hands-free este deja sancționat, dar Codul Rutier 2025 merge mai departe: dacă folosești telefonul și, în același timp, comiți o altă abatere, permisul îți poate fi suspendat 30 de zile. Poliția a documentat deja numeroase cazuri în care șoferi aparent disciplinați au fost sancționați sever pentru combinația dintre telefon și o altă greșeală de trafic.

Într-un exemplu publicat chiar de polițistul Tavi Perțea, un motociclist a efectuat o depășire corectă, pe linie punctată și la viteză legală, dar a omis un detaliu din legislație. Rezultatul: risc major de a rămâne fără permis, chiar dacă, la prima vedere, părea că totul a fost în regulă.

Concluzie: nu doar viteza îți ia permisul

Codul Rutier 2025 dovedește că pierderea permisului nu este legată exclusiv de depășirea vitezei. Depășirile periculoase, neacordarea priorității, trecerea pe galben sau folosirea telefonului la volan sunt abateri care pot avea consecințe la fel de dure. În practică, asta înseamnă că un șofer poate respecta limita de viteză și totuși să rămână pieton pentru o lună sau două, dacă ignoră aceste reguli.

