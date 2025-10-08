Sistemul RO-Alert urmează să fie modificat în viitor, potrivit lui Raed Arafat: mesajele nu vor mai fi doar pe telefon

Departamentul pentru Situații de Urgență lucrează la extinderea sistemului RO-Alert, astfel încât mesajele de avertizare să ajungă nu doar pe telefoanele mobile, ci și prin televizoare și radio. Modificările vizează creșterea eficienței comunicării cu populația, în special în cazul fenomenelor meteo extreme, precum furtuna Barbara.

Cum vor fi transmise mesajele RO-Alert în viitor

Raed Arafat a explicat că mesajele RO-Alert ar putea fi transmise și prin intermediul televizoarelor care sunt pornite la momentul avertizării, un model similar fiind utilizat în Statele Unite.

”Încercăm să facem acest lucru într-un an-doi pe fonduri europene sau folosirea rețelelor de satelit când cad rețelele terestre”, a spus Raed Arafat, potrivit Digi 24.

Un alt proiect aflat în analiză prevede transmiterea mesajelor prin radio, cu scopul de a viza în special șoferii, astfel încât avertizările să ajungă și la persoanele care se află în deplasare și nu au acces imediat la telefon. Aceste extinderi ar putea fi implementate fără costuri foarte mari, potrivit șefului DSU.

De ce nu trebuie să ne temem de panica generată de alarme

Șeful DSU a subliniat că sistemul RO-Alert continuă să fie un instrument esențial pentru protecția populației și că preocupările legate de provocarea panicii nu trebuie exagerate.

Utilizarea acestuia nu va fi redusă din cauza plângerilor privind zgomotul alarmelor, iar în viitor mesajele vor fi transmise mai eficient și vor ajunge inclusiv la persoanele care nu pot accesa telefonul mobil în momentul avertizării.

”RO-Alert a salvat vieți. Chestia asta cu panica trebuie să o uite. În țările cu protecție civilă solidă conceptul că provoacă panică nu există. Acolo se explică, se comunică (…) Am avut situații cu urșii în localități. Cei din interiorul caselor sunt foarte deranjați, dar nu se gândește nimeni că există oameni pe stradă care se pot întâlni cu ursul”, a argumentat Raed Arafat.

El a adăugat că mesajele RO-Alert vor deveni tot mai accesibile și eficiente, contribuind la siguranța populației în situații de urgență.

Ce recomandări rămân esențiale pentru populație

Șeful DSU a explicat importanța respectării recomandărilor legate de furtuna Barbara. Radioul cu baterii este vital, deoarece orice sistem digital poate pica în situații de urgență.

De asemenea, oamenii trebuie să evite deplasările neesențiale, mai ales în zonele rurale inundabile, unde cursurile de apă pot fi periculoase chiar și la 30–40 cm.

”Oamenii se înșeală, văd că apa are 30-40 cm și cred că o pot traversa. La 40 de cm, apa poate lua orice om și să-l ducă cu ea. De asta spunem că niciodată nu trebuie să stai pe mal, pentru că se poate surpa, sau să traversezi viitura. Indiferent de cât de mic este cursul de apă, te poate lua. Plus că poate crește rapid”, a avertizat Arafat.

Pentru locuitorii din orașe, recomandarea este să fixeze sau să introducă în casă obiectele de pe balcon care ar putea fi luate de vânt. El a amintit un caz tragic în Ilfov, unde o femeie a murit din cauza unui obiect luat de vânt.

Astfel, noile modificări RO-Alert și respectarea recomandărilor autorităților contribuie la siguranța populației, prevenind accidente și pierderi de vieți în cazul fenomenelor extreme.