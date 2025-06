Singurul supravieţuitor al accidentului aviatic din India, declaraţii emoţionante de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat la un minut după decolare. ”Am crezut că o să mor”

Tragedie fără precedent în India, unde un avion Boeing 787 al companiei Air India s-a prăbuşit la scurt timp după decolare, provocând moartea a 265 de persoane. Doar un singur pasager a scăpat cu viaţă: Vishwash Kumar Ramesh, un bărbat de 40 de ani, cetăţean britanic de origine indiană, care a povestit de pe patul de spital cum a reuşit să supravieţuiască unei tragedii care a îndoliat o lume întreagă.

Avionul decolase joi de pe aeroportul Ahmedabad, din nord-vestul Indiei, cu destinaţia Londra. La bord se aflau 242 de persoane: 229 de pasageri și 13 membri ai echipajului.

Vishwash Kumar Ramesh se afla împreună cu fratele său, care, din nefericire, nu a supravieţuit. El ocupa locul 11A, în partea stângă-față a aeronavei, aproape de o ieșire de urgență.

Impactul a fost devastator. Avionul s-a prăbușit peste un complex rezidențial aflat în apropierea pistei, lovind în plin o zonă în care locuiau studenți și cadre medicale. La scurt timp, aeronava a explodat într-o uriașă minge de foc.

”La început am crezut că voi muri”, a continuat pasagerul.

”Dar când am deschis ochii mi-am dat seama că sunt încă în viaţă. În faţa mea, am văzut o însoţitoare de bord, bărbaţi şi femei (…) Mi-am desfăcut centura de siguranţă şi am încercat să mă salvez. Şi asta am reuşit să fac”.