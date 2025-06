Singurul oraș din România, dar și din Europa de Est, unde se află cel mai puternic simbol american. Cum a ajuns un orășel sărac să aibă Statuia Libertății

Un simbol iconic american a fost reprodus în inima unui mic oraș din România. În Boldești-Scăeni, județul Prahova, o copie a Statuii Libertății atrage privirile localnicilor și stârnește reacții diverse. Autorul inițiativei este profesorul Cristian Petru Bălan, în vârstă de 78 de ani, care a investit 14.000 de lei din pensia personală pentru a aduce o parte din America în orașul unde a trăit zeci de ani.

După ce a emigrat în Statele Unite în 1986, în urma persecuțiilor politice, Cristian Bălan a devenit scriitor, artist plastic și jurnalist pentru Vocea Americii și Europa Liberă. De asemenea, a fost profesor de limba română și istorie în Prahova timp de peste două decenii, iar peste ocean a predat la Truman College și la Institutul Berlitz din Chicago.

Inspirat de o replică a Statuii Libertății din Chicago, dar și de legătura simbolică dintre România, Europa și Franța în realizarea monumentului original oferit Statelor Unite, Bălan a decis să construiască o replică și în România.

A realizat un mulaj din cauciuc în SUA și, cu ajutorul unui meșter local, a montat prima copie a Statuii Libertății din România, lângă o stație de microbuz din Boldești-Scăeni.

„Nu am făcut-o în bronz, aşa cum ar fi meritat. Era foarte scump, iar bronzul se fură. Am ales metoda cea mai simplă, din polimeri şi cu fibră de sticlă. Pentru că este foarte uşoară şi riscam să o doboare vântul, cam 20 de kilograme, am turnat beton în ea, deşi exista riscul să crape. Are o înălţime de 2,80 metri, iar cu tot cu soclu, aproximativ 6 metri“, explică profesorul.