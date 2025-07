Singurul moment în care Elena Udrea a izbucnit în lacrimi. Adrian Alexandrov a povestit marea suferință a fostului ministru: „Tragic, dramatic”

Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltării și una dintre cele mai controversate figuri politice ale ultimelor decenii, trece printr-o perioadă extrem de delicată, atât din punct de vedere medical, cât și emoțional. Recent, aceasta a fost transportată de urgență la Spitalul Județean din Ploiești, după ce a acuzat dureri abdominale severe în penitenciar. Diagnosticul a impus o intervenție chirurgicală rapidă, iar starea sa este în prezent atent monitorizată de cadrele medicale.

Adrian Alexandrov, partenerul de viață al Elenei Udrea, a vorbit despre situația dramatică în cadrul emisiunii Un Show Păcătos, unde a oferit detalii exclusive despre momentele dificile prin care trece femeia care i-a dăruit o fiică.

”Avea dureri abdominale foarte mari, am înțeles că așa se manifestă, și a trebuit să fie dusă de urgență la spital să facă operație. A fost un eveniment total surprinzător și neplăcut pentru noi, dar am apucat azi dimineață să vorbesc câteva minute cu Elena. Se simte mai bine. Este, probabil în perioada de recuperare și va mai rămâne, probabil, o zi, două în spital. Tot mâine are și decizia instanței de la Ploiești care va judeca decizia de eliberare. Sperăm și credem din suflet să fie una bună”, a spus acesta în cadrul emisiunii, seara trecută.