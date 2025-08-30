Singura meserie pe care AI nu o va putea face nici peste 100 de ani, potrivit lui Bill Gates

Inteligența artificială avansează cu o viteză greu de imaginat în urmă cu doar câțiva ani. De la scrierea automată de texte și generarea de imagini, până la analiză de date sau chiar decizii medicale, AI-ul începe să se infiltreze în aproape toate domeniile. Cu toate acestea, Bill Gates, cofondatorul Microsoft și unul dintre cei mai influenți oameni din tehnologie, consideră că există o meserie pe care nicio mașină nu o va putea înlocui nici măcar peste un secol: programarea.

De ce vede Bill Gates AI-ul ca pe o oportunitate și o amenințare

Într-un interviu acordat postului de radio France Inter, citat de blogul Le Ravi, Bill Gates a recunoscut că „și eu sunt speriat” de ritmul amețitor cu care se dezvoltă AI.

Declarația surprinde o realitate cu două fețe: pe de o parte, AI promite să revoluționeze productivitatea și să ofere oamenilor mai mult timp liber; pe de altă parte, există o îngrijorare reală că milioane de locuri de muncă ar putea dispărea.

Forumul Economic Mondial estimează că până în 2030, aproximativ 85 de milioane de joburi vor fi pierdute din cauza automatizării și a inteligenței artificiale. Totuși, aceeași organizație subliniază și partea pozitivă: în locul lor s-ar putea crea 97 de milioane de roluri noi, în sectoare emergente.

Practic, piața muncii nu dispare, ci se transformă. Gates consideră că această tranziție trebuie gestionată cu atenție pentru a aduce beneficii reale și echitabile.

Programarea – o meserie exclusiv umană

Întrebat despre profesiile care ar putea rămâne ferite de automatizare, Bill Gates a fost categoric: programarea va rămâne o activitate pur umană, chiar și peste 100 de ani. Explicația sa pornește de la trăsăturile unice ale omului: creativitatea, judecata și capacitatea de a găsi soluții inovatoare.

Inteligența artificială poate ajuta la sarcini repetitive, cum ar fi identificarea erorilor din cod sau optimizarea unor fragmente de program. Dar esența programării nu înseamnă doar scrierea de linii de cod, ci gândirea critică și înțelegerea unor probleme complexe din viața reală.

Gates subliniază că doar oamenii pot aduce perspectiva culturală, etică și creativă necesară pentru a concepe software-uri care să rezolve probleme diverse și în continuă schimbare.

Pe scurt, programarea nu este doar o chestiune tehnică, ci o expresie a capacității umane de a inova și de a înțelege subtilitățile lumii.

Domenii unde oamenii rămân de neînlocuit

Pe lângă programare, Gates a menționat și alte domenii unde expertiza umană este esențială: energia și biologia. Acestea presupun nu doar cunoștințe științifice, ci și o responsabilitate etică majoră.

Deciziile din aceste sectoare au implicații uriașe asupra societății și mediului, iar AI nu are capacitatea de a înțelege pe deplin consecințele morale sau sociale ale unor alegeri.

În același timp, Gates atrage atenția că anumite profesii vor fi mult mai expuse. Asistenții administrativi, designerii grafici sau alte roluri care implică sarcini repetitive și creative standardizate sunt deja puternic influențate de instrumentele AI generative.

Acestea pot produce materiale vizuale sau documente într-un timp record și la costuri reduse, ceea ce pune presiune asupra profesioniștilor din domeniu.

O schimbare inevitabilă a pieței muncii

Concluzia lui Bill Gates este clară: AI-ul va remodela radical piața muncii, dar nu va elimina complet rolul omului. În loc să privim această tehnologie ca pe un rival, ar trebui să o înțelegem ca pe un instrument menit să ne extindă capacitățile.

Viitorul muncii nu va fi lipsit de provocări, însă profesii precum programarea demonstrează că există zone în care creativitatea și judecata umană nu pot fi înlocuite de algoritmi, oricât de sofisticați ar deveni aceștia. Gates ne reamintește că, deși mașinile pot învăța, doar oamenii pot înțelege cu adevărat.