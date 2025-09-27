Simona Halep împlinește 34 de ani. Fostul lider WTA radiază, a făcut multe schimbări în ultimul an

Simona Halep își sărbătorește astăzi ziua de naștere, împlinind 34 de ani. Fostul lider mondial din tenis a trecut printr-o perioadă plină de schimbări în ultimii ani, atât pe plan sportiv, cât și personal. După o carieră impresionantă, care a adus României numeroase momente de mândrie, Halep a decis să își anunțe retragerea din activitate, moment care va fi marcat printr-o ceremonie oficială programată pe 13 iunie 2026.

Simona Halep a făcut schimbări vizibile

Anunțul retragerii a venit la începutul anului 2025, pe 4 februarie, după eliminarea din primul tur al turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Simona Halep a explicat atunci că este momentul să închidă un capitol important din viața sa și să se concentreze pe alte proiecte. Cariera ei fusese deja întreruptă de suspendarea pentru dopaj, redusă ulterior de TAS la doar nouă luni. Revenirea din martie 2024, la Miami Open, a fost una emoționantă, dar scurtă: după 569 de zile de absență, românca a pierdut în fața spaniolei Paula Badosa.

De atunci, Halep a ales să își schimbe prioritățile și, după cum observă mulți dintre apropiați, radiază. Este mai relaxată, afișează mereu un zâmbet și și-a transformat complet stilul vestimentar, devenind un exemplu de eleganță. Dacă în anii în care concura părea mereu concentrată și apăsată de presiunea performanței, acum pare să trăiască o perioadă de liniște și echilibru.

O carieră de excepție în tenis

Născută la Constanța, pe 27 septembrie 1991, Simona Halep a început tenisul la vârsta de patru ani. În 2008 a cucerit Roland Garros-ul la junioare, iar în 2010 a intrat în circuitul profesionist. Ascensiunea ei a fost rapidă, punctul de cotitură venind în 2013, când a câștigat șase turnee într-un singur sezon.

Consacrarea internațională a venit în 2014, odată cu finala de la Roland Garros și calificarea în finala Turneului Campioanelor. A urmat o carieră de aproape un deceniu la cel mai înalt nivel, în care Halep a adunat 24 de titluri WTA, dintre care două de Grand Slam: Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019.

De-a lungul timpului, a disputat 18 finale importante, a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 mondial și a adunat peste 40 de milioane de dolari din premii. Palmarésul ei rămâne unul dintre cele mai impresionante din istoria tenisului românesc.

Astăzi, la 34 de ani, Simona Halep intră într-o nouă etapă a vieții, mai relaxată și mai atentă la sine. Ceremonia din 2026 va încheia oficial o carieră fabuloasă, dar moștenirea ei sportivă va rămâne mereu vie.