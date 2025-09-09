Sherlock Holmes se transformă în desene animate. Tot ceea ce știm despre noua animație care îl va avea în centrul atenției pe celebrul detectiv

Un proiect animat destinat publicului matur își propune să aducă o reinterpretare satirică a lui Sherlock Holmes, bazată pe romanele „The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes”.

Un nou serial de animație pentru adulți, intitulat provizoriu Animated Sherlock, se află în pregătire și promite o abordare inedită a universului creat de Sir Arthur Conan Doyle.

Ce va fi diferit la noul Sherlock Holmes

Spre deosebire de numeroasele adaptări clasice, acest proiect nu pornește de la povestirile originale, ci de la seria de romane The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes, scrisă de N.P. Sercombe.

Aceste volume se prezintă drept relatările „necenzurate” ale lui Dr. John Watson, înainte ca manuscrisele sale să fie publicate într-o formă mai „respectabilă”.

Potrivit descrierii oficiale, cărțile se caracterizează printr-o „franchețe remarcabilă, umanitate surprinzătoare și uneori revelații șocante”.

Umorul și tonul satiric sunt evidente în titluri precum A Balls-Up in Bohemia, My First Proper Rural Murder, The Mysterious Marriage of the Gay Bachelor sau Death By Dandruff.

Serialul va fi produs de compania Harry King Television, condusă chiar de autorul Sercombe, în colaborare cu David Lipman, cunoscut pentru implicarea în primele două filme Shrek. Experiența acestuia din urmă în domeniul animației comerciale de succes ridică așteptările privind calitatea producției.

Conform informațiilor publicate de Variety, Animated Sherlock va fi structurat pe sezoane, fiecare cu o intrigă centrală, dar și cu episoade independente legate de canonul clasic.

Nu lipsesc nici Dr. Watson, Mrs. Hudson sau Moriarty

De asemenea, scenariul va explora mai profund trecutul și motivațiile unor personaje esențiale, precum Sherlock Holmes, Dr. Watson, Mrs. Hudson și Moriarty, folosind o perspectivă contemporană și un ton adaptat publicului internațional adult.

Proiectul se înscrie într-o tendință mai largă de reinterpretare a universului Sherlock Holmes. În prezent, personajul are numeroase versiuni cinematografice și televizate, inclusiv serialul american Watson difuzat de CBS, unde doctorul este interpretat de Morris Chestnut. Totuși, adaptările animate au lipsit până acum din peisaj, ceea ce conferă noului proiect un caracter de pionierat.

Prin orientarea către un public matur și prin combinația dintre tradiția literară și umorul satiric, Animated Sherlock își propune să ofere, așadar, o alternativă originală în peisajul adaptărilor inspirate de celebrul detectiv.

Lansarea sa ar putea marca începutul unei noi direcții pentru modul în care poveștile lui Holmes sunt repovestite și consumate în cultura populară contemporană.