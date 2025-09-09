Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 11:04
de Iulia Kelt

Sherlock Holmes se transformă în desene animate. Tot ceea ce știm despre noua animație care îl va avea în centrul atenției pe celebrul detectiv

ENTERTAINMENT
Sherlock Holmes se transformă în desene animate. Tot ceea ce știm despre noua animație care îl va avea în centrul atenției pe celebrul detectiv
Sherlock Holmes se transformă în animație / Foto: Eva Books (imagine cu scop ilustrativ)

Un proiect animat destinat publicului matur își propune să aducă o reinterpretare satirică a lui Sherlock Holmes, bazată pe romanele „The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes”.

Un nou serial de animație pentru adulți, intitulat provizoriu Animated Sherlock, se află în pregătire și promite o abordare inedită a universului creat de Sir Arthur Conan Doyle.

Ce va fi diferit la noul Sherlock Holmes

Spre deosebire de numeroasele adaptări clasice, acest proiect nu pornește de la povestirile originale, ci de la seria de romane The Unexpurgated Adventures of Sherlock Holmes, scrisă de N.P. Sercombe.

Vezi și:
Anime-urile, la mare căutare pe Netflix. Cum a dat rețeaua de streaming lovitura cu desenele animate japoneze
Cel mai prost film Pixar din toate timpurile la încasări, provocat de cenzură și „să fie bine pentru toată lumea” – Elio

Aceste volume se prezintă drept relatările „necenzurate” ale lui Dr. John Watson, înainte ca manuscrisele sale să fie publicate într-o formă mai „respectabilă”.

Potrivit descrierii oficiale, cărțile se caracterizează printr-o „franchețe remarcabilă, umanitate surprinzătoare și uneori revelații șocante”.

Umorul și tonul satiric sunt evidente în titluri precum A Balls-Up in Bohemia, My First Proper Rural Murder, The Mysterious Marriage of the Gay Bachelor sau Death By Dandruff.

Serialul va fi produs de compania Harry King Television, condusă chiar de autorul Sercombe, în colaborare cu David Lipman, cunoscut pentru implicarea în primele două filme Shrek. Experiența acestuia din urmă în domeniul animației comerciale de succes ridică așteptările privind calitatea producției.

Conform informațiilor publicate de Variety, Animated Sherlock va fi structurat pe sezoane, fiecare cu o intrigă centrală, dar și cu episoade independente legate de canonul clasic.

Nu lipsesc nici Dr. Watson, Mrs. Hudson sau Moriarty

De asemenea, scenariul va explora mai profund trecutul și motivațiile unor personaje esențiale, precum Sherlock Holmes, Dr. Watson, Mrs. Hudson și Moriarty, folosind o perspectivă contemporană și un ton adaptat publicului internațional adult.

Proiectul se înscrie într-o tendință mai largă de reinterpretare a universului Sherlock Holmes. În prezent, personajul are numeroase versiuni cinematografice și televizate, inclusiv serialul american Watson difuzat de CBS, unde doctorul este interpretat de Morris Chestnut. Totuși, adaptările animate au lipsit până acum din peisaj, ceea ce conferă noului proiect un caracter de pionierat.

Prin orientarea către un public matur și prin combinația dintre tradiția literară și umorul satiric, Animated Sherlock își propune să ofere, așadar, o alternativă originală în peisajul adaptărilor inspirate de celebrul detectiv.

Lansarea sa ar putea marca începutul unei noi direcții pentru modul în care poveștile lui Holmes sunt repovestite și consumate în cultura populară contemporană.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Cum lucrezi în colaborare pe iPad cu Freeform, Pages, Numbers și Keynote
Cum lucrezi în colaborare pe iPad cu Freeform, Pages, Numbers și Keynote
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
Când intră bursele elevilor pe card în noul an școlar. Data până la care se trimit listele de beneficiari
BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană
BMW, Mercedes și Volkswagen lansează o ofensivă electrică pentru a recâștiga piața europeană
Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă
Premieră în justiția din România: o femeie din Cluj a primit interdicția de a mai intra în mall-uri timp de 3 ani. De ce a primit această pedeapsă
Un malware sofisticat folosește Google Ads și GitHub fals pentru a ataca firmele IT. Pericolele care pândesc din umbră
Un malware sofisticat folosește Google Ads și GitHub fals pentru a ataca firmele IT. Pericolele care pândesc din umbră
Ghid de weekend în București: ce evenimente merită atenția ta în perioada 12–14 septembrie 2025
Ghid de weekend în București: ce evenimente merită atenția ta în perioada 12–14 septembrie 2025
INTERVIU cu actorii din filmul românesc „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, care cucerește Veneția și Toronto
SPECIAL
INTERVIU cu actorii din filmul românesc „Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, care cucerește Veneția și Toronto
Google extinde AI Mode dincolo de limba engleză: primele piețe vizate
Google extinde AI Mode dincolo de limba engleză: primele piețe vizate
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce alimente nu se mai aproprie Oana Roman de când a ajuns la silueta dorită. Vedeta este cât se poate de hotărâtă: „Nu am pofte”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...