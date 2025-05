SGR la dublu: 1 leu pentru fiecare sticlă sau doză returnată. Campania, valabilă doar câteva zile la un supermarket online din România

Românii pot primi dublu pentru fiecare ambalaj returnat printr-o nouă campanie lansată de Freshful by eMAG. Sticlele și dozele sunt preluate direct de la domiciliu, iar contravaloarea se transformă în puncte valorice. Campania durează doar până la 1 iunie 2025.

A început campania SGR la Dublu, lansată de supermarketul online Freshful by eMAG, care oferă 1 leu pentru fiecare ambalaj returnat prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR).

Promoția este valabilă până la 1 iunie 2025 și vizează exclusiv ambalajele marcate SGR – PET-uri, doze de aluminiu și sticle de sticlă – returnate de către clienți direct din fața ușii, fără a fi necesară deplasarea la centre de colectare. Clienții trebuie să introducă ambalajele în sacul special Freshful, să le golească, să păstreze eticheta intactă și să nu le turtească.

”În sacul special de colectare ambalaje de la Freshful, pui ambalajele cu garanție – complet golite, neturtite și cu eticheta intactă – și sigilezi sacul, să fim siguri că niciun ambalaj returnat nu se pierde pe drum. […] Pentru început, curierul va ridica doar 1 sac cu ambalaje SGR per livrare”, precizează compania pe site-ul său oficial.

După predarea sacului sigilat curierului Freshful, ambalajele sunt transportate la depozit, unde sunt automat sortate și numărate. Contravaloarea acestora este returnată sub formă de FreshPoints, vizibile în contul clientului în secțiunea My FreshClub.

”A doua zi, vei primi contravaloarea ambalajelor SGR returnate sub formă de FreshPoints. În noua secțiune My FreshClub, vei vedea câte FreshPoints ai strâns, cât sunt valabile și cât valorează în bani. Punctele primite pentru ambalajele cu garanție returnate vor fi valabile 1 an de la data emiterii.”