17 aug. 2025 | 20:04
de Bianca Dumbrăveanu

Sfârșit tragic pentru un român aflat în concediu în Grecia. Un pas greșit i-a fost fatal

Un român aflat în vacanță în Grecia și-a pierdut viața în mod tragic după ce a căzut de pe un dig, în stațiunea Thermaikos din Salonic. Incidentul a avut loc sâmbătă, 16 august, în Peraia. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, s-ar fi dezechilibrat și ar fi alunecat, prăbușindu-se în apă. Deși martorii au sărit imediat în ajutor și au chemat echipajele medicale, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Martorii au încercat să-l salveze

Cei care au asistat la accident au reușit să îl scoată la mal și i-au acordat primul ajutor până la sosirea salvatorilor. La fața locului a ajuns o ambulanță de la Spitalul General AHEPA, iar românul a fost transportat de urgență la unitatea medicală. Din păcate, medicii au declarat decesul, în ciuda eforturilor depuse.

Ancheta autorităților elene

Autoritatea Portuară din Salonic a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia. Totodată, s-a dispus efectuarea unei autopsii de către Serviciul Medical Legal din Salonic, conform presei elene.

A doua tragedie în doar două săptămâni

Acesta este al doilea caz, într-un interval de doar două săptămâni, în care un român își pierde viața în vacanță în Grecia. Recent, un bărbat de 37 de ani, originar din Arad, a murit în Thassos, în zona Paradise Beach. Acesta se afla alături de soția sa și cei trei copii atunci când, în timpul unei scufundări, i s-ar fi făcut rău și nu a mai putut fi salvat.

Mărturii cutremurătoare

Cei aflați pe plajă au povestit că românul era echipat pentru scufundări, cu o mască de tip full face, însă nu a mai reușit să ajungă la mal.

„Când a fost adus la mal, era deja vânăt. Toată lumea a încercat manevre de resuscitare până la venirea ambulanței”, a relatat o turistă româncă prezentă la fața locului.

