Serie de cutremure, în România. Unde s-a mişcat pământul de mai multe ori într-o singură oră?

Locuitorii din zona Vrancea au resimțit marți, 2 septembrie 2025, o activitate seismică intensă, după ce pământul s-a mișcat de două ori într-un interval de mai puțin de 10 minute. Cele două cutremure, considerate slabe, s-au produs la adâncimi diferite, dar în aceeași regiune cunoscută pentru frecvența evenimentelor de acest tip.

Două seisme înregistrate la distanță de câteva minute

Primul cutremur s-a produs la ora 11:50:41 (ora locală), având magnitudinea de 3,3 pe scara Richter. Potrivit datelor furnizate, epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 63 de kilometri.

Al doilea seism a avut loc doar nouă minute mai târziu, la ora 11:59:15. De această dată, magnitudinea a fost de 3,2, iar adâncimea de 109,5 kilometri. Ambele evenimente au fost evaluate manual, conform raportului oficial.

Localitățile aflate în apropierea epicentrelor

Seismul de la ora 11:50:41 a fost înregistrat la 29 de kilometri vest de Focșani, 71 de kilometri nord de Buzău, 81 de kilometri sud-vest de Bârlad, 81 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 86 de kilometri sud de Bacău și 96 de kilometri est de Brașov.

Cutremurul produs la ora 11:59:15 s-a situat la 30 de kilometri vest de Focșani, 63 de kilometri nord de Buzău, 80 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 88 de kilometri sud-vest de Bârlad, 92 de kilometri est de Brașov și 94 de kilometri sud de Bacău.

Activitate seismică tipică pentru zona Vrancea

Zona Vrancea este recunoscută drept cea mai activă regiune seismică din România, cutremurele produse aici fiind resimțite adesea pe suprafețe întinse. Deși ambele seisme din 2 septembrie 2025 au fost de mică intensitate, faptul că ele s-au produs la interval atât de scurt atrage atenția asupra dinamicii geologice specifice acestei regiuni.

Activitatea seismică este monitorizată permanent, iar seismele de asemenea magnitudine nu provoacă, de regulă, pagube materiale, însă ele reamintesc populației că Vrancea rămâne punctul central al mișcărilor tectonice din țară.

Două cutremure într-o singură oră

Frecvența evenimentelor de marți demonstrează caracterul imprevizibil al cutremurelor. Ambele au avut loc în miezul zilei, la ore apropiate, ceea ce le face cu atât mai remarcabile în cadrul statisticilor recente.

Chiar dacă magnitudinile de 3,2 și 3,3 nu ridică probleme de siguranță, ele rămân înregistrări importante pentru specialiști și confirmă că zona Vrancea continuă să fie una dintre cele mai sensibile regiuni din punct de vedere seismic din Europa de Est.