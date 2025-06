Serialul True Detective s-ar putea întoarce la origini. Cum s-ar putea întâmpla „minunea” de fapt, cât ține de HBO

După controversa iscată de sezonul 4, creatorul seriei anunță că are o nouă idee pentru McConaughey și Harrelson

După ce a criticat vehement sezonul 4 al seriei True Detective, intitulat Night Country, Nic Pizzolatto, creatorul original al antologiei HBO, a declarat recent că are o nouă poveste în minte pentru legendarii detectivi Rust Cohle și Marty Hart, interpretați de Matthew McConaughey și Woody Harrelson în primul sezon, scrie publicația AV Club.

True Detective i-ar putea aduce pe Cohle și Hart înapoi

În cadrul unei apariții în podcastul Nothing Left Unsaid, Pizzolatto a afirmat: „Am o altă poveste pentru Cohle și Hart și cred că băieții sunt deschiși”.

Deocamdată, nu există nimic scris, iar proiectul este doar o idee discutată între cei trei. Totuși, declarațiile vin într-un moment tensionat pentru fanii seriei.

Sezonul Night Country, regizat de Issa López, a fost bine primit de critici și a devenit cel mai vizionat din istoria True Detective, dar Pizzolatto nu și-a ascuns dezaprobarea, numind producția „un haos” și acuzând-o că a „masacrat” replicile iconice ale sezonului 1.

După încheierea sezonului 3, contractul lui Pizzolatto cu HBO a expirat, iar postul a trecut controlul creativ al seriei în mâinile lui Barry Jenkins și Issa López.

Deși Pizzolatto, McConaughey și Harrelson au rămas producători executivi pentru sezonul 4, ei nu au fost implicați direct în procesul de creație.

Pizzolatto și-a văzut de treabă, cu alte proiecte

Între timp, Pizzolatto s-a concentrat pe alte proiecte: a scris scenarii pentru The Magnificent Seven, Galveston și The Guilty, este implicat în reboot-ul Blade și pregătește debutul său regizoral cu Easy’s Waltz, un film cu Al Pacino și Vince Vaughn.

Deși ideea unui nou sezon cu Rust și Marty pare deocamdată doar o fantezie, fanii primului sezon ar putea fi tentați de o continuare, mai ales într-un context în care nostalgia și reîntoarcerea la formule consacrate sunt frecvente în industria serialelor.

Pizzolatto, însă, nu oferă promisiuni concrete, palpabile: „E doar în capul meu, am discutat cu băieții, dar nu e nimic concret”.

Cu toate acestea, mesajul pare clar: creatorul original nu a renunțat complet la universul său întunecat și la personajele care l-au făcut celebru. Rămâne de văzut dacă HBO va fi interesat să le dea din nou undă verde.