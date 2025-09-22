Serialul Plaha, gratuit pe YouTube. ”Cel mai mare și mai important proiect cinematografic din Republica Moldova”, cu Iulian Postelnicu în rolul principal VIDEO

După o premieră cu sala plină la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, thrillerul politic Plaha a ajuns gratuit pe YouTube, pe canalul Jurnal TV. Asta înseamnă că poți urmări episoadele integral, fără abonament plătit, direct online, nu doar la TV. Pentru un proiect filmat în zeci de locații, cu distribuție mixtă România–Moldova și un subiect care răscolește trei decenii de realitate politică, apariția liberă pe YouTube e încă un pas curajos spre publicul larg.

În rolul principal îl găsești pe Iulian Postelnicu, într-o producție regizată de Igor Cobileanski și realizată de Jurnal TV, Magnet Production și Quantum Media Creative. Serialul a fost anunțat inițial sub titlul provizoriu Șacalii, iar echipa vorbește despre o ficțiune inspirată din evenimente recognoscibile, construită ca o metaforă cinematografică, nu ca un docu-drama. Difuzarea TV are loc în septembrie, iar urcarea episoadelor pe YouTube amplifică vizibilitatea unui proiect prezentat de echipă ca fiind cel mai mare din cinematografia Republicii Moldova.

Ce este Plaha și de ce stârnește atâta interes

Plaha este un thriller politic în limba română, produs în Republica Moldova, cu filmări în Chișinău, alte locații din țară și în București. Serialul urmărește ascensiunea unui personaj controversat, cu traseu din zona criminală spre culmile influenței politice, un parcurs ficțional care atinge teme de corupție, investigație și luptă pentru putere. Dincolo de intriga de serial, miza e recognoscibilă: felul în care compromisurile individuale modelează instituțiile și epoca.

Regizorul Igor Cobileanski a explicat, la premiera de la Chișinău, că Plaha e „o ficțiune inspirată din realitățile noastre”, adică un amestec de elemente reale și invenție artistică. Îl ai pe Iulian Postelnicu în centrul poveștii, într-o distribuție care adună actori din Moldova și România, iar echipa de producție vorbește despre un efort logistic la scară mare pentru standardele industriei locale. Dacă te interesează cinemaul din regiune, e o ocazie rară să vezi un serial de „mărimea” asta disponibil liber.

Când și unde îl urmărești, plus partenerii proiectului

Jurnal TV a programat difuzarea TV zilnică în septembrie, iar în paralel a publicat episoadele pe canalul oficial de YouTube, unde le poți vedea integral. Playlistul dedicat Plaha este ușor de găsit pe canalul Jurnal TV, cu episoadele numerotate în ordine. Dacă ratezi un episod la TV, îl recuperezi online și te poți întoarce la scenele-cheie fără bariere de plată sau login.

În comunicările oficiale de pe paginile de Facebook ale proiectului, producătorii au mulțumit public partenerilor comerciali care au susținut serialul, subliniind dimensiunea sa ca „cel mai mare și mai important proiect cinematografic din Republica Moldova”. Lista include, între alții, Letz Taxi, Galtrans, Asconi Winery și Arme Moldova. Faptul că un serial local de thriller politic a atras un asemenea suport arată că zona privată pariază pe proiecte ample atunci când au miză culturală și potențial de audiență.

Ce trebuie să știi înainte să dai play

Dacă vii pentru acțiune, găsești ritm și tensiune, cu un mix vizual care combină scene de investigație, secrete din coulise și momente de dramă personală. Dacă vii pentru context, serialul deschide ferestre spre mecanismele puterii din ultimii 30 de ani, dar o face declarat ca ficțiune. Ține minte asta când cauți „adevărul istoric” în fiecare scenă: intenția autorilor este să provoace discuții, nu să țină loc de anchetă jurnalistică.

Dacă urmărești serialele locale pentru a susține industria, prezența gratuită pe YouTube e un semn că modelele de distribuție se schimbă accelerat. Pentru tine, avantajul e evident: ai acces la un proiect mare fără bariere. Pentru echipele de filmare, difuzarea multiplă (TV + online) înseamnă audiență potențială mai mare și un argument pentru viitoare investiții în proiecte similare. Iar pentru ecosistemul media din Moldova, succesul Plaha poate funcționa ca o carte de vizită pentru colaborări regionale.