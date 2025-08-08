Serialul „Alien: Earth” deschide discret ușa pentru revenirea Predator într-un crossover așteptat de fani

Universurile Alien și Predator revin în forță în 2025, iar noul serial Alien: Earth, care va avea premiera pe 12 august pe FX, ridică semne de întrebare interesante despre o posibilă reconectare între cele două francize legendare. Deși showrunner-ul Noah Hawley adoptă o poziție precaută în privința unei noi confruntări Alien vs. Predator, actorii implicați în proiect par entuziasmați de o astfel de idee, mai ales într-un context în care ambele serii cunosc o revitalizare semnificativă.

Alien: Earth este prima producție live-action din universul Alien realizată pentru televiziune și se desfășoară înaintea evenimentelor din filmul original regizat de Ridley Scott. Serialul a fost deja aclamat de critici și se bucură de cel mai mare scor pe Rotten Tomatoes pentru franciză din 1986 încoace. În paralel, seria Predator își continuă drumul prin animația Predator: Killer of Killers, difuzată pe Hulu, și viitorul film Predator: Badlands, care va ajunge în cinematografe în noiembrie.

Un crossover posibil, dar nu iminent

Întrebat despre șansele unei noi confruntări Alien vs. Predator, Noah Hawley a subliniat că, deși ideea nu este exclusă, prioritatea sa este să demonstreze că Alien poate funcționa în format serial TV. Într-un interviu acordat ScreenRant, el a explicat că, spre deosebire de universul Marvel coordonat de Kevin Feige, aici nu există un plan general, ci proiecte paralele, fiecare cu propria viziune.

„Trebuie să ne demonstrăm valoarea în televiziune mai întâi”, a spus Hawley. „Poate că, dacă avem succes, va începe o conversație mai largă. Nu neapărat pentru a coordona, ci pentru a evita să ne repetăm și să ne subminăm reciproc energia creativă.” Așadar, chiar dacă ideea de crossover nu este respinsă categoric, ea este tratată cu prudență și plasată într-un viitor incert, condiționat de succesul individual al fiecărei francize.

Pe de altă parte, actorii Samuel Blenkin și Babou Ceesay nu și-au ascuns entuziasmul. Blenkin a mărturisit că așteaptă cu interes ca sezonul să dezvăluie eventuale conexiuni, în timp ce Ceesay a evidențiat atmosfera de entuziasm din jurul celor două francize, evocând prezența acestora la Comic-Con. „Este minunat să vezi cum aceste francize iconice revin atât de puternic. Au mai avut un crossover, așa că orice e posibil, nu?”, a spus actorul.

Declarațiile lui Hawley vin într-un moment în care atât Alien, cât și Predator explorează direcții noi, dar separat. Regizorul Dan Trachtenberg, apreciat pentru filmul Prey (2022), dezvoltă propria viziune asupra universului Predator, independent de proiectele Alien. Lipsa unei conduceri unificate pentru cele două francize înseamnă că un eventual crossover nu va apărea ca urmare a unei strategii comune, ci ar putea rezulta dintr-o coincidență creativă – sau dintr-un interes comercial evident.

Totodată, se conturează o separare clară între platformele de difuzare: Alien: Earth este un serial TV, în timp ce viitoarele proiecte Predator rămân în zona cinematografică și de streaming. Acest „zid” între formate complică o eventuală reunire, deși nu o face imposibilă.

În acest context, este logic ca Hawley să evite o integrare prematură, care ar putea dilua impactul serialului său. Cu un public deja exigent și o franciză cu moștenire grea, Alien: Earth are o misiune dificilă: să extindă universul fără a-l deturna de la origini. Un crossover riscă, cel puțin în prima fază, să devină mai mult o atracție comercială decât o decizie narativă justificată.

O confruntare istorică ce merită o revenire demnă

Universul cinematografic a mai oferit două tentative de unificare între Alien și Predator: Alien vs. Predator (2004) și AVP: Requiem (2007). Deși au avut un succes moderat la box office, aceste filme nu au fost niciodată apreciate la același nivel cu producțiile originale semnate de Ridley Scott sau John McTiernan. Lipsa de profunzime și concesiile făcute în favoarea acțiunii au afectat percepția critică, iar proiectele au fost tratate mai degrabă ca divertisment de nișă decât ca veritabile piese ale unui univers narativ coerent.

Astăzi, lucrurile stau diferit. Cu un public mai matur și mai atent la coerența scenariilor, un nou crossover ar trebui să vină nu doar cu efecte speciale spectaculoase, ci și cu o poveste solidă. De aceea, posibila reapariție a unei confruntări între Xenomorfi și Predatori are nevoie de un cadru narativ bine construit – fie pe marele ecran, fie într-un serial dedicat, dar nu într-o combinație grăbită.

Faptul că Alien: Earth deschide ușa acestei idei, chiar și simbolic, este un semn că studiourile sunt conștiente de potențialul enorm al acestei întâlniri. Dacă serialul se va bucura de succesul anticipat, iar noul Predator: Badlands va confirma revirimentul francizei, o colaborare între cele două lumi SF ar putea deveni inevitabilă – și, poate, chiar binevenită.

Până atunci, Alien: Earth trebuie să demonstreze că Pământul poate găzdui din nou cu succes ororile venite din spațiu, fără să aibă nevoie, deocamdată, de colții unui Predator. Dar în universul SF, cum spunea și Babou Ceesay, anything is possible.