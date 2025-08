Serialul „A Knight of the Seven Kingdoms” va continua: HBO pregătește încă două sezoane pentru producția desprinsă din „Game of Thrones”

Universul Westeros se extinde din nou. După încheierea filmărilor pentru primul sezon al serialului A Knight of the Seven Kingdoms, HBO a decis să parieze pe viitorul poveștii cu nu una, ci două noi sezoane. Deși anunțul oficial încă nu a fost făcut, mai multe surse din industrie și declarații recente ale unor persoane-cheie din echipă indică o reconfirmare neoficială a planurilor pe termen lung ale postului american pentru acest prequel din lumea Game of Thrones.

Serialul este inspirat din nuvelele scrise de George R.R. Martin despre aventurile cavalerului ser Duncan cel Înalt și ale tânărului său scutier Egg – cel care avea să devină, într-o bună zi, regele Aegon al V-lea din dinastia Targaryen.

Trei nuvele, trei sezoane: strategia HBO pentru povestea lui Dunk și Egg

Decizia HBO de a merge mai departe cu sezoanele doi și trei nu este deloc surprinzătoare pentru cei familiarizați cu materialul sursă. George R.R. Martin a scris trei nuvele dedicate aventurilor lui Dunk și Egg – The Hedge Knight, The Sworn Sword și The Mystery Knight – iar fiecare dintre acestea pare să fi inspirat câte un sezon din serial.

Francesca Orsi, una dintre vicepreședintele HBO, a confirmat încă din februarie 2025 că strategia lor presupune o viziune „holistică” asupra celor trei sezoane: „Ne uităm la acest proiect ca la un întreg – sezoanele doi și trei sunt în plan, chiar dacă nu am făcut un anunț oficial. Totul arată foarte bine”, a spus ea într-un interviu.

George R.R. Martin a lăudat și el primele șase episoade ale sezonului inaugural, menționând că a văzut deja toate episoadele – două dintre ele încă în stadiu de montaj preliminar – și s-a declarat încântat de rezultat. „Dunk și Egg au fost mereu printre personajele mele preferate, iar actorii aleși pentru roluri sunt incredibili. Așteptați să-i vedeți pe Laughing Storm și Tanselle Too-Tall,” a scris autorul pe blogul său personal.

Primul sezon ajunge în iarna lui 2026

Deși filmările pentru primul sezon s-au încheiat de mai multe luni, iar în vara lui 2025 au avut loc câteva refilmări, HBO a decis să amâne lansarea seriei pentru „iarna lui 2026”. Asta înseamnă, cel mai probabil, o premieră în luna ianuarie sau februarie a acelui an.

Fiecare sezon va avea șase episoade, cu o durată estimată de 30 până la 35 de minute per episod – o alegere neobișnuită pentru un serial fantasy de această anvergură, dar care pare să reflecte intenția de a păstra un ritm alert și un stil narativ concentrat, în ton cu formatul de nuvelă al sursei literare.

Serialul este așteptat cu interes nu doar de fanii Game of Thrones, ci și de cei care au fost impresionați de succesul și calitatea House of the Dragon, alt prequel HBO care explorează istoria Targaryenilor. Spre deosebire de epopeile sângeroase și pline de trădări din serialul principal, A Knight of the Seven Kingdoms aduce o poveste mai intimă, concentrată pe prietenia dintre un cavaler idealist și un copil cu un destin regal, plasată într-o perioadă mai pașnică, dar cu tensiuni politice mocnite.

Ce urmează pentru Dunk și Egg

Deși distribuția completă nu a fost anunțată oficial, Martin a sugerat că alegerea actorilor principali este una inspirată. Personajele deja menționate, precum Laughing Storm și Tanselle Too-Tall, indică faptul că sezonul 1 va adapta prima nuvelă, The Hedge Knight, în care Dunk participă la un turnir în Ashford Meadow și intră în conflict cu un prinț Targaryen.

Fanii se pot aștepta la o combinație de aventură cavalerescă, umor, dramă și subtilități politice – toate elementele care au făcut din Westeros un univers atât de captivant. Cu promisiunea a trei sezoane dedicate integral acestei povești, HBO își propune să ofere o experiență coerentă și fidelă materialului original.

DanielRPK, unul dintre cei mai cunoscuți „leak-eri” din industrie, a confirmat deja pe rețelele de socializare că producția a fost reînnoită pentru sezoanele doi și trei. Iar dacă ținem cont de ritmul de dezvoltare al proiectului, e foarte probabil ca filmările pentru sezonul al doilea să înceapă la scurt timp după difuzarea primului sezon.

Cu un univers atât de vast precum cel creat de George R.R. Martin, HBO nu dă semne că ar încetini. Iar dacă A Knight of the Seven Kingdoms reușește să îmbine nostalgia Game of Thrones cu o nouă abordare narativă, viitorul poveștilor din Westeros pare mai promițător ca oricând.