De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 09:00
de Ioana Bucur

Sentință definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanţa, aşteptată să se pronunţe în cazul accidentului din 2 Mai

Sentință definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanţa, aşteptată să se pronunţe în cazul accidentului din 2 Mai

Curtea de Apel Constanţa urmează să se pronunţe joi în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat tragedia de la 2 Mai, soldată cu moartea a doi tineri şi rănirea altor două persoane. Decizia definitivă ar putea veni la doi ani şi două zile de la momentul accidentului.

Sentință în dosarul lui Vlad Pascu

În primă instanţă, Vlad Pascu a fost condamnat la zece ani de închisoare. Avocaţii acestuia au contestat hotărârea, solicitând o reducere a pedepsei pe motiv că „sancţiunile aplicate sunt prea mari” şi invocând faptul că inculpatul a făcut un denunţ, care ar putea duce la diminuarea condamnării.

De cealaltă parte, familiile victimelor, prin avocatul Adrian Cuculis, au cerut o schimbare a încadrării juridice, din ucidere din culpă în omor calificat.

”Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Cuculis.

Curtea de Apel Constanţa trebuia să se pronunţe luni în acest dosar, dar a amânat decizia pentru joi, când se aşteaptă verdictul final.

