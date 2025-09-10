Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
10 sept. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Semnalizarea corectă pe străzile din România – de la ce distanță este obligatorie, ce se întâmplă dacă ai prioritate

Actualitate
Semnalizarea corectă pe străzile din România - de la ce distanță este obligatorie, ce se întâmplă dacă ai prioritate
Cum semnalizezi în trafic

Semnalizarea schimbării direcției de mers este una dintre regulile fundamentale ale circulației rutiere, dar rămâne și una dintre cele mai des încălcate de șoferii din România. Mulți conducători auto fie uită să semnalizeze, fie cred că nu este nevoie atunci când se află pe un drum cu prioritate. Codul Rutier 2025 vine însă cu precizări clare: semnalizarea este obligatorie în toate cazurile de schimbare a direcției, indiferent de statutul drumului pe care circuli.

Această obligație nu ține doar de respectarea legii, ci și de siguranța celorlalți participanți la trafic. Fără un semnal dat din timp, ceilalți șoferi, bicicliști sau pietoni nu pot anticipa manevra pe care urmează să o faci, ceea ce crește riscul producerii unui accident.

De la ce distanță trebuie să semnalizezi

Potrivit Codului Rutier actualizat, semnalizarea trebuie făcută cu suficient timp înainte pentru ca ceilalți participanți la trafic să își poată adapta comportamentul. În localități, semnalul trebuie dat la cel puțin 50 de metri înainte de efectuarea manevrei. În afara localităților, distanța minimă se dublează, fiind obligatorie semnalizarea cu minimum 100 de metri înainte.

Vezi și:
Șofer pe tușă în România – ce se întâmplă cu permisul de conducere dacă nu ai mai condus 12 luni
Câte radare sunt pe străzile din România, de fapt. Care este marja de eroare a aparatelor, cum te trezești cu amenda acasă

Semnalizarea este obligatorie pentru orice manevră: schimbarea benzii, depășire, întoarcere, mers înapoi, ieșirea din rândul de vehicule parcate sau viraj la stânga ori dreapta. Mai mult, semnalul trebuie menținut pe toată durata manevrei. În cazul depășirilor, de exemplu, se menține semnalul stânga până la depășirea vehiculului, iar înainte de revenirea pe banda proprie se acționează semnalul dreapta.

Ce se întâmplă dacă ești pe un drum cu prioritate

Una dintre cele mai frecvente confuzii apare atunci când un șofer circulă pe un drum cu prioritate. Mulți cred că nu mai este nevoie să semnalizeze, indiferent de manevra pe care o fac. Regulile sunt însă simple: dacă mergi înainte pe drumul prioritar, nu trebuie să semnalizezi, pentru că nu faci nicio schimbare de direcție.

În schimb, dacă virezi la stânga sau la dreapta, ești obligat să semnalizezi, chiar dacă rămâi pe drumul prioritar. Legea te obligă să îți anunți intenția de fiecare dată când schimbi direcția de mers, iar faptul că drumul pe care te afli are prioritate nu te exonerează de această obligație.

Ce amenzi riști dacă nu semnalizezi

Conform Codului Rutier, nerespectarea obligației de semnalizare constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa I de sancțiuni, adică 2-3 puncte de amendă. În 2025, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, astfel că sancțiunea variază între 405 și 607,5 lei.

Amenda nu este singurul risc. Lipsa semnalizării poate fi considerată și circumstanță agravantă în cazul unui accident, ceea ce înseamnă răspundere sporită pentru șoferul vinovat. Din acest motiv, specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că semnalizarea corectă nu este doar o obligație legală, ci un gest de responsabilitate față de ceilalți participanți la trafic.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
10 septembrie în oglinda istoriei: crime politice, descoperiri ştiinţifice şi simboluri ale schimbării
10 septembrie în oglinda istoriei: crime politice, descoperiri ştiinţifice şi simboluri ale schimbării
Jocurile de noroc în România – cum funcționează autoexcluderea de la păcănele, singura soluție să scapă de dependență pentru mulți români
Jocurile de noroc în România – cum funcționează autoexcluderea de la păcănele, singura soluție să scapă de dependență pentru mulți români
Ai ochi de vultur dacă găseşti litera Y printre „X”-uri în mai puţin de 5 secunde. Mulţi nici nu încearcă
Ai ochi de vultur dacă găseşti litera Y printre „X”-uri în mai puţin de 5 secunde. Mulţi nici nu încearcă
iPhone 17 Pro, lansat oficial – cât de performant este cel mai rapid iPhone, de fapt
iPhone 17 Pro, lansat oficial – cât de performant este cel mai rapid iPhone, de fapt
Apple iPhone 17, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai ”ieftin” iPhone din 2025
Apple iPhone 17, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai ”ieftin” iPhone din 2025
Apple iPhone Air, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai subțire iPhone din toate timpurile
Apple iPhone Air, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai subțire iPhone din toate timpurile
iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, lansate oficial împreună cu noua serie Apple Watch, AirPods Pro 3, iOS 26 și nu numai. Toate noutățile din Cupertino
iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone Air, lansate oficial împreună cu noua serie Apple Watch, AirPods Pro 3, iOS 26 și nu numai. Toate noutățile din Cupertino
Ilie Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel riscăm nesustenabilitatea sistemului”
Ilie Bolojan: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel riscăm nesustenabilitatea sistemului”
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto
Playtech Știri
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”
Playtech Știri
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...