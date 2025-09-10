Semnalizarea corectă pe străzile din România – de la ce distanță este obligatorie, ce se întâmplă dacă ai prioritate

Semnalizarea schimbării direcției de mers este una dintre regulile fundamentale ale circulației rutiere, dar rămâne și una dintre cele mai des încălcate de șoferii din România. Mulți conducători auto fie uită să semnalizeze, fie cred că nu este nevoie atunci când se află pe un drum cu prioritate. Codul Rutier 2025 vine însă cu precizări clare: semnalizarea este obligatorie în toate cazurile de schimbare a direcției, indiferent de statutul drumului pe care circuli.

Această obligație nu ține doar de respectarea legii, ci și de siguranța celorlalți participanți la trafic. Fără un semnal dat din timp, ceilalți șoferi, bicicliști sau pietoni nu pot anticipa manevra pe care urmează să o faci, ceea ce crește riscul producerii unui accident.

De la ce distanță trebuie să semnalizezi

Potrivit Codului Rutier actualizat, semnalizarea trebuie făcută cu suficient timp înainte pentru ca ceilalți participanți la trafic să își poată adapta comportamentul. În localități, semnalul trebuie dat la cel puțin 50 de metri înainte de efectuarea manevrei. În afara localităților, distanța minimă se dublează, fiind obligatorie semnalizarea cu minimum 100 de metri înainte.

Semnalizarea este obligatorie pentru orice manevră: schimbarea benzii, depășire, întoarcere, mers înapoi, ieșirea din rândul de vehicule parcate sau viraj la stânga ori dreapta. Mai mult, semnalul trebuie menținut pe toată durata manevrei. În cazul depășirilor, de exemplu, se menține semnalul stânga până la depășirea vehiculului, iar înainte de revenirea pe banda proprie se acționează semnalul dreapta.

Ce se întâmplă dacă ești pe un drum cu prioritate

Una dintre cele mai frecvente confuzii apare atunci când un șofer circulă pe un drum cu prioritate. Mulți cred că nu mai este nevoie să semnalizeze, indiferent de manevra pe care o fac. Regulile sunt însă simple: dacă mergi înainte pe drumul prioritar, nu trebuie să semnalizezi, pentru că nu faci nicio schimbare de direcție.

În schimb, dacă virezi la stânga sau la dreapta, ești obligat să semnalizezi, chiar dacă rămâi pe drumul prioritar. Legea te obligă să îți anunți intenția de fiecare dată când schimbi direcția de mers, iar faptul că drumul pe care te afli are prioritate nu te exonerează de această obligație.

Ce amenzi riști dacă nu semnalizezi

Conform Codului Rutier, nerespectarea obligației de semnalizare constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa I de sancțiuni, adică 2-3 puncte de amendă. În 2025, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, astfel că sancțiunea variază între 405 și 607,5 lei.

Amenda nu este singurul risc. Lipsa semnalizării poate fi considerată și circumstanță agravantă în cazul unui accident, ceea ce înseamnă răspundere sporită pentru șoferul vinovat. Din acest motiv, specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că semnalizarea corectă nu este doar o obligație legală, ci un gest de responsabilitate față de ceilalți participanți la trafic.