Semnal cosmic unic: astronomii au surprins „primul puls” al unei stele nou-născute

ȘTIINȚĂ
Semnal cosmic unic: astronomii au surprins „primul puls” al unei stele nou-născute
Ce sunt exploziile gamma și de ce contează această descoperire

Astronomii au reușit să observe pentru prima dată ceea ce ar putea fi descris drept „bătăile inimii” unei stele extrem de rare, un magnetar aflat la începutul existenței sale. Descoperirea a fost făcută în urma analizei unei explozii cosmice de raze gamma detectate în martie 2023, un eveniment de o intensitate colosală care a intrigat comunitatea științifică.

Echipa studiului condusă de Run-Chao Chen de la Universitatea Nanjing din China a identificat un semnal periodic extrem de scurt în datele exploziei GRB 230307A, interpretat ca dovadă a nașterii unui magnetar – cel mai magnetic tip de obiect cunoscut în Univers.

Exploziile de raze gamma (gamma-ray bursts – GRB) sunt considerate cele mai violente evenimente observabile în cosmos. Ele pot apărea în două scenarii principale: coliziunea a două stele neutronice sau prăbușirea nucleului unei stele masive într-o gaură neagră.

GRB 230307A, observată pe 7 martie 2023, a contrazis însă clasificările obișnuite. Deși a durat aproximativ 200 de secunde – ceea ce ar indica în mod normal o supernovă – datele colectate sugerau că explozia provenea dintr-o coliziune de stele neutronice. Această particularitate a adus aminte de un alt eveniment observat în 2021, GRB 211211A, care a durat 50 de secunde și a fost legat tot de o kilonovă.

Această categorie hibridă de explozii pare să indice că, în anumite condiții, coliziunile dintre stele neutronice nu duc direct la formarea unei găuri negre, ci la un obiect intermediar: magnetarul.

Magnetarii sunt stele neutronice cu câmpuri magnetice de până la 1.000 de ori mai puternice decât cele ale unei stele neutronice obișnuite. Aceste câmpuri extreme generează fenomene spectaculoase, însă procesul exact al formării lor a rămas până acum un mister.

Semnalul de 160 de milisecunde: „primul puls” al unei stele

Analizând datele, cercetătorii au identificat un semnal periodic extrem de scurt, de doar 160 de milisecunde, care a apărut la 24,4 secunde după explozia inițială. Acest semnal se potrivește cu ceea ce ar fi rotirea rapidă a unui magnetar nou format.

Astrofizicianul Bing Zhang de la Universitatea din Hong Kong a explicat că rotația extrem de rapidă a magnetarului a imprimat un „ritm” asupra jetului de radiații gamma. Totuși, acest semnal a fost vizibil doar pentru o fracțiune de secundă, deoarece simetria jetului s-a restabilit rapid, mascând urmele pulsului.

„Este ca și cum am fi auzit prima bătaie a inimii a unei stele nou-născute”, au spus cercetătorii, comparând semnalul cu un fel de „strigăt al vieții” într-un univers altfel dominat de liniște.

Acest tip de detecție nu doar confirmă posibilitatea formării magnetarilor în urma fuziunilor stelare, ci deschide și o nouă metodă de a analiza evenimente similare.

Implicații pentru înțelegerea universului extrem

Descoperirea semnalului din GRB 230307A are implicații majore pentru astrofizică. Ea oferă dovada că magnetarii pot supraviețui coliziunilor dintre stele neutronice și pot deveni „motoare cosmice” capabile să alimenteze explozii de energie imensă.

Această descoperire creează o punte între diferite domenii ale astronomiei moderne: radiațiile gamma, undele gravitaționale și fizica stelelor compacte. Prin combinarea acestor surse de date, cercetătorii pot obține o imagine mult mai detaliată despre cum se formează și evoluează cele mai extreme obiecte din cosmos.

Publicarea rezultatelor în Nature Astronomy confirmă importanța descoperirii și deschide noi direcții de cercetare. Dacă alte evenimente similare vor fi analizate cu aceeași precizie, astronomii ar putea înțelege mai bine nu doar magnetarii, ci și procesele care guvernează viața și moartea stelelor masive.

În esență, semnalul detectat în 2023 reprezintă o fereastră unică spre un moment pe care omenirea nu l-a mai surprins până acum: nașterea violentă a unui magnetar. Este o reamintire că, în ciuda progresului tehnologic, Universul încă ascunde secrete grandioase, iar fiecare descoperire de acest tip ne apropie de înțelegerea adevăratelor limite ale realității cosmice.

