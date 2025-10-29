Semafoarele care se fac roșii ca să te oblige să frânezi, introduse în România. Știu să-ți măsoare viteza, ce rol au în trafic

Un proiect pilot implementat la Brașov marchează o premieră pentru România: semafoare inteligente care pot detecta viteza vehiculelor și comută automat pe roșu dacă șoferii se apropie prea repede de intersecție. Sistemul, deja utilizat cu succes în alte țări europene, are scopul de a descuraja comportamentele agresive la volan și de a reduce riscul de accidente rutiere provocate de graba de a „prinde verdele”.

Primăria Brașov a anunțat că, pentru început, astfel de semafoare au fost montate pe strada Lungă, una dintre cele mai circulate artere din oraș. Ideea este simplă: dacă te apropii de intersecție și depășești limita legală de viteză, semaforul îți va „tăia elanul” – îți schimbă culoarea pe roșu, obligându-te să oprești.

Cum funcționează semafoarele inteligente cu radar

Sistemul integrează senzori radar care măsoară viteza autovehiculelor pe măsură ce se apropie de intersecție. Dacă un vehicul depășește pragul legal, semaforul trece automat pe roșu pentru 10 secunde, după care revine la verde. Prin această secvență controlată, șoferul este forțat să încetinească și să respecte regulile de circulație, fără a primi o sancțiune financiară.

Deși dispozitivele pot înregistra viteza reală a mașinilor, ele nu sunt conectate la sistemele Poliției Rutiere. Prin urmare, nu se emit amenzi și nu se aplică sancțiuni directe. Totuși, efectul psihologic este considerabil: șoferul realizează imediat consecința comportamentului său și este încurajat să reducă viteza în mod constant.

În multe orașe europene, această tehnologie a redus semnificativ accidentele produse în apropierea trecerilor de pietoni sau intersecțiilor aglomerate. Mecanismul se bazează pe principiul descurajării imediate – în loc de o amendă întârziată, șoferul primește un semnal vizual instantaneu că a greșit.

Scopul și impactul asupra traficului

Noul sistem nu este gândit ca o metodă de control sau de penalizare, ci ca un instrument educativ de siguranță rutieră. Primarul Brașovului, George Scripcaru, a explicat că scopul este de a „domoli” traficul în zonele sensibile și de a crește siguranța pietonilor. „Vrei să ajungi mai repede în centru? Respectă viteza legală. Altfel, vei sta la fiecare semafor”, a transmis edilul, subliniind rolul preventiv al măsurii.

Pentru moment, sistemul este activ pe patru treceri de pietoni de pe strada Lungă, între intersecțiile cu străzile Carierei și De Mijloc. Dacă programul pilot se dovedește eficient, semafoarele cu radar vor fi extinse și în alte intersecții din oraș, în special acolo unde se înregistrează frecvent accidente sau comportamente agresive.

Experții în mobilitate urbană consideră că astfel de soluții inteligente pot schimba comportamentul șoferilor pe termen lung. Spre deosebire de radarele clasice, aceste semafoare nu pedepsesc, ci educă: arată în timp real consecința depășirii vitezei, fără a bloca traficul sau a crea tensiune între conducători și autorități.

Implementarea lor marchează o etapă importantă în direcția digitalizării siguranței rutiere. Dacă Brașovul reușește să demonstreze eficiența sistemului, este foarte probabil ca alte municipii să adopte rapid același model, cu rezultate directe asupra reducerii numărului de accidente urbane.