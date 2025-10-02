Șeful Instagram zice că rețeaua de socializare nu te spionează prin microfon. Cum își culege, totuși, Meta datele?

Adam Mosseri, directorul Instagram, a declarat că rețeaua de socializare nu își spionează utilizatorii prin microfon, însă Meta va folosi date din interacțiunile cu AI pentru a afișa reclame și mai precise.

De-a lungul anilor, una dintre cele mai persistente teorii conspiraționiste despre Meta (fostul Facebook) este aceea că aplicațiile companiei ar activa microfonul telefoanelor pentru a asculta conversațiile utilizatorilor, cu scopul de a le oferi reclame adaptate.

Adam Mosseri a simțit nevoia să intervină din nou pe acest subiect, explicând că acuzațiile sunt false și că nici Instagram, nici alte aplicații Meta nu recurg la o astfel de practică, scrie TechCrunch.

De ce nu ar avea nevoie Meta de microfon

Mosseri a precizat că utilizatorii ar observa oricum dacă microfonul ar fi activ permanent,prin apariția unei notificări vizuale pe ecran și prin consumul ridicat al bateriei. În plus, el a subliniat că o astfel de metodă ar reprezenta „o încălcare gravă a intimității”.

Explicația oficială este că sistemele de recomandare ale Meta funcționează pe baza altor tipuri de date. Compania colaborează cu advertiseri care transmit informații despre vizitatorii site-urilor lor, iar algoritmii analizează ce interese au utilizatori similari pentru a afișa reclame relevante.

Mecanismul a făcut din Meta una dintre cele mai profitabile companii de publicitate digitală din lume.

Mai mult, Mosseri a adăugat că unele „coincidențe” care par suspecte au o explicație psihologică simplă: oamenii pot vedea o reclamă în fluxul lor fără să o rețină conștient, dar ulterior discută despre subiect, având impresia că aplicația i-a „ascultat”.

Următorul pas firesc: reclame bazate pe datele AI

Mesajul lui Mosseri vine chiar în momentul în care Meta se pregătește să implementeze o schimbare majoră: folosirea datelor colectate din interacțiunile utilizatorilor cu produsele sale de inteligență artificială.

Conform politicii de confidențialitate ce va intra în vigoare pe 16 decembrie 2025, compania va putea utiliza aceste informații pentru a rafina și mai mult reclamele afișate.

În practică, asta înseamnă că discuțiile purtate de utilizatori cu chatbot-urile Meta AI, despre interese, idei sau activități, vor deveni un nou semnal pentru algoritmele de publicitate. Este o sursă de date mult mai detaliată decât tradiționalul model „oamenii care au cumpărat X au cumpărat și Y”.

Astfel, chiar dacă Meta nu recurge la microfon pentru a colecta informații, nivelul de precizie al reclamelor va crește, alimentând impresia că platformele „ghicesc” gândurile utilizatorilor.