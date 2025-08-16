Securitatea cibernetică, o problemă costisitoare pentru tinerii cu mai multe locuri de muncă. Consecințele nebănuite al stilului ”polyworking”

Ultima ora
Cât de diferită a fost primirea pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Vladimir Putin, față de atitudinea „neprotocolară” față de Zelensky în februarie 2025. Cum i-a întors liderul rus ospitalitatea
16 aug. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

ECONOMIE
Stilul de lucru multi-job, cunoscut sub denumirea de polyworking, a devenit o realitate pentru tot mai mulți reprezentanți ai generației Z. Deși oferă flexibilitate și venituri suplimentare, acest mod de lucru aduce cu el riscuri majore de securitate cibernetică, multe dintre ele trecând neobservate. Într-o lume digitală tot mai complexă, fiecare job suplimentar vine cu noi instrumente, conturi și potențiale vulnerabilități.

Cum crește polyworking-ul riscul atacurilor cibernetice

Generația Z folosește zilnic zeci de aplicații și platforme de lucru, de la Microsoft Teams și Slack la Zoom și Notion. Gestionarea simultană a acestora, fără un plan clar de securitate, face dificilă verificarea autenticității fiecărei comunicări. Hackerii exploatează acest volum mare de interacțiuni prin emailuri de phishing, invitații false la ședințe online sau fișiere infectate trimise prin canale aparent legitime.

Între a doua jumătate a lui 2024 și primul semestru din 2025, experții Kaspersky au detectat peste 6,1 milioane de atacuri care vizau direct instrumentele de lucru populare. Zoom, Microsoft Excel și Outlook au fost printre cele mai afectate, iar exemplele de pagini false pentru descărcarea unor „actualizări” continuă să păcălească utilizatorii neatenți.

Problema nu se limitează la aplicațiile de birou. Platformele de joburi, precum LinkedIn, Fiverr sau Upwork, sunt folosite frecvent pentru a lansa oferte de muncă false, menite să colecteze date personale sau să instaleze malware. Într-un singur an, Kaspersky a blocat peste 650.000 de tentative de phishing deghizate în oferte legitime de angajare.

Dispozitive personale și parole reutilizate – două greșeli frecvente

Un alt factor de risc este lipsa separării dintre viața personală și cea profesională. Mulți polyworkers folosesc același laptop sau telefon pentru toate proiectele, stocând date sensibile ale clienților în aceleași foldere cu documente personale. În plus, instalarea aplicațiilor neoficiale pentru a eficientiza munca – fenomen cunoscut sub numele de shadow IT – crește semnificativ riscul de breșe.

O greșeală comună este reutilizarea parolelor. În goana după productivitate, mulți recurg la combinații simple, repetate pe mai multe platforme. O singură parolă compromisă poate permite atacatorilor să acceseze mai multe conturi simultan, inclusiv sisteme corporative.

Cum se pot proteja tinerii care practică polyworking-ul

Specialiștii recomandă folosirea unor dispozitive separate pentru muncă și activități personale, instalarea exclusivă a aplicațiilor oficiale, parole unice stocate în manageri specializați și activarea autentificării multifactor. De asemenea, este esențială verificarea atentă a mesajelor neașteptate, chiar dacă par să vină de la colegi sau clienți.

Pentru a ajuta tinerii să înțeleagă aceste riscuri, Kaspersky a lansat jocul interactiv „Case 404”, în care utilizatorii învață, prin scenarii realiste, cum să identifice phishing-ul și alte pericole digitale înainte ca acestea să producă pagube.

