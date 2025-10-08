Secretul unui stil de viață echilibrat? Găsești răspunsul la Lidl – Știi că merită, pentru echilibru și varietate în fiecare zi

Alegerile de zi cu zi influențează direct starea de bine, sănătatea și chiar impactul asupra mediului. De aceea, Lidl aduce valoare adăugată vieții tale printr-o selecție tot mai variată de produse vegane și bazate pe plante, astfel încât să ai mereu libertatea de a alege echilibrul și gustul potrivit pentru tine și familia ta. Astfel, știi că merită să descoperi alternative culinare care fac diferența pentru un stil de viață echilibrat, conștient și responsabil.

Alimentația conștientă joacă un rol esențial în modul în care ne hrănim astăzi și în viitor. De aceea, Lidl și-a asumat la nivel internațional obiectivul de a extinde cu 20% până în 2030 ponderea alimentelor pe bază de plante, precum sursele de proteine vegetale, cerealele integrale, fructele și legumele. Este un angajament prin care Lidl le oferă clienților certitudinea că pot avea zilnic la îndemână alternative sănătoase, accesibile și prietenoase cu mediul.

În magazinele Lidl găsești o mare varietate de produse vegane si pe bază de plante, potrivite pentru orice preferință sau moment al zilei.

Îți recomandăm 10 categorii de produse pe care știi că merită să le încerci:

Șnițel vegan și burger vegetal Vemondo – pentru mese rapide, hrănitoare și pline de gust, variante ideale pentru prânz sau cină. Tofu, simplu sau afumat, Vemondo – pe bază de cocos sau soia, pentru micul dejun sau gustare. Băuturi vegetale – din migdale sau ovăz, alternative la lapte, în fiecare zi. Legume sau Mixuri de legume Freshona, disponibile la vitrinele frigorifice, în mai multe variante, dintre care: brocoli, fasole verde tăiată, mazăre fină, mix legume cu orez, mix legume Mexico, mix legume cu orez și ciuperci sau mix legume chinezesc. Humus Chef Select, în mai multe sortimente: simplu, cu măsline, cu ardei sau cu pesto, pentru gustări savuroase și pline de proteine vegetale. Salatele Chef Select, gata pregătite pentru a fi consumate: Salată de vinete – clasic românesc în variantă 100% vegetală –, Mixuri de salată Bacio sau Fresco ori Mixuri de diverse legume. Legume și fructe din Piața Lidl – prospețime, gust și calitate pentru sursa ta zilnică de energie și vitamine. Leguminoase de bază – năut, linte, fasole roșie sau mazăre, surse naturale de proteine –, dar și bulgur și couscous – soluții rapide pentru mese hrănitoare și rapide. Semințe și mixuri din gama Alesto, pentru mic-dejunuri creative și deserturi sănătoase, în orice moment al zilei: semințe de chia, caju sau fistic, merișoare, nucă, mix fructe uscate și goji, caise deshidratate, prune uscate, mix de caju, nuci și merișoare și multe altele. Cereale și musli, aduc energia de care ai nevoie pe parcursul zilei, oferind fibre, vitamine și minerale esențiale: fulgi de cereale (ovăz sau porumb), mixuri de cereale, Musli Bio.

5 produse vegetale pe care ți le recomandăm din oferta Lidl, disponibile cu preț redus cu aplicația Lidl Plus, până duminică 12 octombrie:

Freshona, fructe de pădure și vișine, produs congelat, 750 g, la 11,99 lei/ bucata, preț redus cu 21% cu Lidl Plus. Freshona, mazăre verde fină, 425 ml, la 2,99 lei/ bucata, preț redus cu 25% cu Lidl Plus. Mere roșii, pungă de 2 kg la 8,49 lei/ bucata, preț redus cu 34% cu Lidl Plus Chef Select, Mix salată Fresco, 170 g, 3,99 lei/ bucata, preț redus cu 27% cu Lidl Plus (ofertă disponibilă de joi, 9 octombrie). Chipsuri orez integral bun, diverse sortimente, 60 g, la 2,99 lei/ bucata, preț redus cu 25% cu Lidl Plus (ofertă disponibilă de joi, 9 octombrie).

Mai mult decât gust – o alegere conștientă

Fiecare produs vegan din sortimentul Lidl îți face mai mult decât o promisiune de diversitate și echilibru în alimentația ta: te ajută și să ai grijă de mediu, de planetă. Astfel, știi că merită să alegi produse vegane și plant based de la Lidl – pentru tine, pentru familie și pentru un viitor mai bun.