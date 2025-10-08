Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 13:19
de Alexandru Puiu

Secretul unui stil de viață echilibrat? Găsești răspunsul la Lidl – Știi că merită, pentru echilibru și varietate în fiecare zi

ACTUALITATE
Secretul unui stil de viață echilibrat? Găsești răspunsul la Lidl - Știi că merită, pentru echilibru și varietate în fiecare zi
Foto: LIDL

Alegerile de zi cu zi influențează direct starea de bine, sănătatea și chiar impactul asupra mediului. De aceea, Lidl aduce valoare adăugată vieții tale printr-o selecție tot mai variată de produse vegane și bazate pe plante, astfel încât să ai mereu libertatea de a alege echilibrul și gustul potrivit pentru tine și familia ta. Astfel, știi că merită să descoperi alternative culinare care fac diferența pentru un stil de viață echilibrat, conștient și responsabil.

Alimentația conștientă joacă un rol esențial în modul în care ne hrănim astăzi și în viitor. De aceea, Lidl și-a asumat la nivel internațional obiectivul de a extinde cu 20% până în 2030 ponderea alimentelor pe bază de plante, precum sursele de proteine vegetale, cerealele integrale, fructele și legumele. Este un angajament prin care Lidl le oferă clienților certitudinea că pot avea zilnic la îndemână alternative sănătoase, accesibile și prietenoase cu mediul.

În magazinele Lidl găsești o mare varietate de produse vegane si pe bază de plante, potrivite pentru orice preferință sau moment al zilei.

Îți recomandăm 10 categorii de produse pe care știi că merită să le încerci:

  1. Șnițel vegan și burger vegetal Vemondo – pentru mese rapide, hrănitoare și pline de gust, variante ideale pentru prânz sau cină.
  2. Tofu, simplu sau afumat, Vemondo – pe bază de cocos sau soia, pentru micul dejun sau gustare.
  3. Băuturi vegetale – din migdale sau ovăz, alternative la lapte, în fiecare zi.
  4. Legume sau Mixuri de legume Freshona, disponibile la vitrinele frigorifice, în mai multe variante, dintre care: brocoli, fasole verde tăiată, mazăre fină, mix legume cu orez, mix legume Mexico, mix legume cu orez și ciuperci sau mix legume chinezesc.
  5. Humus Chef Select, în mai multe sortimente: simplu, cu măsline, cu ardei sau cu pesto, pentru gustări savuroase și pline de proteine vegetale.
  6. Salatele Chef Select, gata pregătite pentru a fi consumate: Salată de vinete – clasic românesc în variantă 100% vegetală –, Mixuri de salată Bacio sau Fresco ori Mixuri de diverse legume.
  7. Legume și fructe din Piața Lidl – prospețime, gust și calitate pentru sursa ta zilnică de energie și vitamine.
  8. Leguminoase de bază – năut, linte, fasole roșie sau mazăre, surse naturale de proteine –, dar și bulgur și couscous – soluții rapide pentru mese hrănitoare și rapide.
  9. Semințe și mixuri din gama Alesto, pentru mic-dejunuri creative și deserturi sănătoase, în orice moment al zilei: semințe de chia, caju sau fistic, merișoare, nucă, mix fructe uscate și goji, caise deshidratate, prune uscate, mix de caju, nuci și merișoare și multe altele.
  10. Cereale și musli, aduc energia de care ai nevoie pe parcursul zilei, oferind fibre, vitamine și minerale esențiale: fulgi de cereale (ovăz sau porumb), mixuri de cereale, Musli Bio.

5 produse vegetale pe care ți le recomandăm din oferta Lidl, disponibile cu preț redus cu aplicația Lidl Plus, până duminică 12 octombrie:

Vezi și:
Când se exagerează în alimentaţie cu proteinele. Ce s-ar putea întâmpla, conform specialiştilor
  1. Freshona, fructe de pădure și vișine, produs congelat, 750 g, la 11,99 lei/ bucata, preț redus cu 21% cu Lidl Plus.
  2. Freshona, mazăre verde fină, 425 ml, la 2,99 lei/ bucata, preț redus cu 25% cu Lidl Plus.
  3. Mere roșii, pungă de 2 kg la 8,49 lei/ bucata, preț redus cu 34% cu Lidl Plus
  4. Chef Select, Mix salată Fresco, 170 g, 3,99 lei/ bucata, preț redus cu 27% cu Lidl Plus (ofertă disponibilă de joi, 9 octombrie).
  5. Chipsuri orez integral bun, diverse sortimente, 60 g, la 2,99 lei/ bucata, preț redus cu 25% cu Lidl Plus (ofertă disponibilă de joi, 9 octombrie).

Mai mult decât gust – o alegere conștientă

Fiecare produs vegan din sortimentul Lidl îți face mai mult decât o promisiune de diversitate și echilibru în alimentația ta: te ajută și să ai grijă de mediu, de planetă. Astfel, știi că merită să alegi produse vegane și plant based de la Lidl – pentru tine, pentru familie și pentru un viitor mai bun.

Temperaturi cum nu am mai avut de ani buni în iarna 2025–2026. Meteorologii spun că ar putea fi cea mai geroasă din ultimul deceniu
Recomandări
Șase orașe din România, pe lista celor mai periculoase din lume. Unde s-a înregistrat cel mai mare nivel de infracționalitate
Șase orașe din România, pe lista celor mai periculoase din lume. Unde s-a înregistrat cel mai mare nivel de infracționalitate
REVIEW HUAWEI Watch Ultimate 2 – ceasul inteligent care m-a convins să renunț la Apple. Îți arată ce este posibil în domeniu cu un pachet record de performanță și design
REVIEW HUAWEI Watch Ultimate 2 – ceasul inteligent care m-a convins să renunț la Apple. Îți arată ce este posibil în domeniu cu un pachet record de performanță și design
Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei. Măsura anunțată de Ministerul Educației
Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei. Măsura anunțată de Ministerul Educației
O localitate din Constanța, izolată complet din cauza apelor. Drumurile au fost blocate de inundații
O localitate din Constanța, izolată complet din cauza apelor. Drumurile au fost blocate de inundații
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
Cum elimini mirosul de canalizare din baie. Primele lucruri pe care trebuie să le verifici dacă vrei să scapi de această problemă
Cum elimini mirosul de canalizare din baie. Primele lucruri pe care trebuie să le verifici dacă vrei să scapi de această problemă
HUAWEI Watch Ultimate 2, MatePad 12 X și FreeBuds 7i, lansate oficial în România. Gadgeturile de referință pentru final de an s-ar putea să te uimească
HUAWEI Watch Ultimate 2, MatePad 12 X și FreeBuds 7i, lansate oficial în România. Gadgeturile de referință pentru final de an s-ar putea să te uimească
Nintendo dă în judecată un moderator Reddit pentru 4,5 milioane de dolari, acuzat de piraterie pe consolele Switch
Nintendo dă în judecată un moderator Reddit pentru 4,5 milioane de dolari, acuzat de piraterie pe consolele Switch
Revista presei
Adevarul
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 9 octombrie 2025. Zodia care primește o a doua șansă
Playtech Știri
Dorian Popa s-a căsătorit. Cine este și cu ce se ocupă Andreea, femeia care l-a făcut pe artist să spună marele DA după doar un an de relație
Playtech Știri
Cum să-ți salvezi florile preferate când vine furtuna. Măsuri rapide pe care trebuie să le iei
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...