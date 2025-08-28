Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV

Ți s-a întâmplat să ai impresia că ești „jefuit” și că plătești prea mult pentru serviciile bancare? Ei bine, băncile percep taxe și costuri care, de multe ori, sunt greu de înțeles dacă nu ai cunoștințe în domeniu. De aceea, Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), explică de ce apar aceste costuri și cum pot utilizatorii să le reducă la minimum.

De ce plătim comisioane bancare. AURSF luptă pentru reducerea lor

Comisioanele bancare par, parcă, o limbă străină pentru mulți dintre noi. Uneori, le plătești chiar și când mergi la ghișeu să-ți scoți propriii bani din cont, ceea ce nu e deloc plăcut. În realitate, aceste costuri au explicații: unele acoperă cheltuielile băncii, altele sunt obligații legale, iar altele… sunt pur și simplu modul băncii de a face profit. Chiar dacă par ciudate sau inutile, fiecare are o justificare, iar dacă știi cum să le abordezi, poți să le reduci serios, ne-a explicat Alin Iacob, președintele AURSF.

„Noi, Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare, suntem un luptător în tranșee de termen lung pentru condiții cât mai bune pentru consumatorii care utilizează servicii financiar-bancare. Și cred că și presiunea noastră a determinat, plus evident mediul concurențial, băncile să-și ajusteze politicile astea de comisionare a clienților. Motiv pentru care sunt destul de multe produse și servicii bancare unde comisioanele sunt reduse sau chiar sunt zero cu totul. Sunt și alte bănci, respectiv produse ale băncilor, care conțin în continuare destul de multe comisioane, unele dintre ele de-a dreptul ciudate, inclusiv pentru transferul în cadrul aceleiași bănci sau încasări de salarii”, ne-a spus Alin Iacob.

Astfel, în prezent, multe bănci oferă pachete de servicii care, contra unei sume lunare sau a unor încasări regulate, scutesc utilizatorii de plata multor comisioane. Pe deasupra, după cum ne spune Alin Iacob, „canalele digitale beneficiază de condiții mai bune decât prezența la ghișeu”.

„În momentul de față, dacă cineva vrea, poate să gestioneze lucrurile în așa fel încât să nu mai plătească comisioane mari aferente contului curent. Vorbim exclusiv de comisioane aferente contului curent, nu de alte tipuri de comisioane care pot să apară în relația cu băncile”, a afirmat președintele AURSF.

Sunt comisioanele bancare justificate?

Pe lângă faptul că unele comisioane bancare acoperă costuri reale, există și taxe care par… complet arbitrare, folosite pur și simplu pentru profit. Mulți clienți nici nu știu că le pot evita sau reduce dacă știu cum să se raporteze la bancă.

„Orice cost ar trebui să aibă la bază o contraprestație. Dar sunt și costuri în momentul de față care vor avea doar o mică legătură cu contraprestația față de nivelul lor. Pe de altă parte, dacă intri într-o relație cu banca, multe dintre aceste costuri și comisioane de care vorbeam pot fi evitate. De asta e foarte important să nu te duci cu capul înainte, ci să te adresezi unor oameni, unor specialiști care știu să te ghideze în așa fel încât să-ți fie bine. Cel mai bine ,pentru cine nu se pricepe și vrea să nu plătească mai mult decât face, e să se adreseze unei asociații de consumatori. Noi avem ușa deschisă pentru oricine. Și îi ajutăm cu cea mai mare plăcere pe toți cei care, la un moment dat, s-ar putea confrunta cu problema asta”, a declarat Alin Iacob, pentru Playtech.

Tot mai mulți oameni aleg astăzi serviciile fintech, folosesc Revolut sau alte aplicații bancare, pentru că au înțeles că serviciile uzuale pot costa foarte puțin sau chiar deloc. Dar, după cum spune Alin Iacob, „cel mai bine, atunci când nu te pricepi, nu e să te iei nici după vecinul de la bloc, nici după colegul de serviciu, nici după prietenul de familie sau ruda dezinteresată care te sfătuiește”.

„Noi am ajutat oamenii cu credite în franci elvețieni, în chestiuni extrem de complicate, am ajutat participanții la sisteme de pensii private, am ajutat asigurații, am ajutat în eliminarea unui comision care cântărea foarte greu de la rambursări anticipate la creditele ipotecare, am ajutat la modificarea legislației astfel încât să poți să îți reduci perioada de creditare. Am făcut foarte multe lucruri de-a lungul celor 12 ani de existente”, a completat președintele AURSF.

Există comisioane bancare mai mari pentru tranzacțiile în euro?

Mulți români se întreabă dacă tranzacțiile în euro, o monedă mai puțin folosită la noi, vin cu costuri mai mari. În realitate, comisioanele sunt, în mare parte, destul de mici, deși pot varia de la o bancă la alta, după cum a precizat și Alin Iacob, președintele AURSF:

„Prin 2014, am mers la Comisia Europeană și la Autoritatea Bancară Europeană și am reușit să determin schimbarea legislației la nivel european, aplicabilă evident și în România, astfel încât acum, în momentul de față, orice transfer trebuie să coste echivalentul aceleiași plăți în monedă națională. Și cum plățile în monedă națională au costuri mici de transfer sau rezonabile, nici pe departe nu ajung la sume colosale. E foarte important să fim foarte atenți și dacă apar anomalii, să le gestionăm în cel mai avantajos mod cu putință. Eu recomand transferul în contul celeilalte persoane, pentru că asta nu costă nimic”.

Sunt românii forțați să folosească mai mult cardul pentru a evita comisioanele bancare?

În acest context, circulă online tot felul de teorii, care spun că am fi „împinși” să folosim cardul și să evităm numerarul. Alin Iacob explică că asociația și el, în calitate de reprezentant al părților interesate la Autoritatea Bancară Europeană, se preocupă de dreptul oamenilor de a avea acces la cash, mai ales pentru cei vulnerabili, dar nu numai.