Sebastian Stan a vorbit din nou despre România la Premiile BAFTA 2025: “M-a modelat în multe privințe, mai ales că am crescut într-un sistem în care oamenii erau oprimați”

Sebastian Stan și-a reafirmat legătura profundă cu România în cadrul Premiilor BAFTA 2025, unde a vorbit despre influența pe care țara natală a avut-o asupra lui. Actorul, care a strălucit pe covorul roșu la Londra, este nominalizat pentru interpretarea sa din filmul The Apprentice, unde joacă rolul tânărului Donald Trump.

Aflat în plină ascensiune la Hollywood, Sebastian Stan nu uită niciodată de unde a plecat. La Premiile BAFTA 2025, actorul a fost întrebat pe covorul roșu despre originile sale, iar răspunsul său a fost sincer și emoționant.

”Chiar dacă am plecat de acolo, România rămâne o parte importantă din ceea ce am devenit. M-a modelat în multe privințe, de care am fost conștient, însă, mult mai târziu. Mai ales faptul că am crescut într-un sistem (comunist) în care oamenii erau oprimați și teama era factorul conducător”, a declarat starul.