Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 12:15
de Daoud Andra

Se schimbă modul de transmitere a indexului de consum pentru clienții Electrica. Anunțul făcut de companie

Se schimbă modul de transmitere a indexului de consum pentru clienții Electrica. Anunțul făcut de companie
FOTO: Profimedia Images

Distribuție Energie Electrică România (DEER), parte a Grupului Electrica și cel mai mare operator de distribuție a energiei din țară, a anunțat recent o modificare importantă privind modul în care clienții pot transmite indexul de consum. În contextul digitalizării continue a serviciilor publice, DEER introduce posibilitatea de a transmite online datele contorului, însoțite de o fotografie clară.

Când și cum se poate transmite indexul

Această măsură vine ca o soluție alternativă în situațiile în care echipele de citire nu reușesc să acceseze contorul de energie din diverse motive, precum lipsa consumatorului la domiciliu sau amplasarea contorului în zone inaccesibile.

„Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), în calitate de operator de distribuție, are obligația de a măsura energia electrică pentru locurile de consum din zona sa de licență, în conformitate cu reglementările în vigoare”, se arată în comunicatul oficial al companiei.

Pentru a sprijini procesul de citire a contoarelor, DEER permite acum utilizatorilor să transmită indexul însoțit de o fotografie clară direct pe site-ul oficial, www.distributie-energie.ro. Fotografia trebuie să surprindă în mod vizibil atât cifra indexului de consum, cât și seria contorului.

Platforma online dedicată este ușor de folosit și intuitivă. Clienții trebuie să:

  • Acceseze site-ul DEER;
  • Selecteze tab-ul dedicat transmiterii indexului;
  • Completeze câmpurile necesare cu informațiile cerute;
  • Încarce o fotografie clară a contorului, cu datele vizibile.

Potrivit companiei, „transmiterea indexului asigură facturarea corectă, pe baza consumului real”.

Limitări și condiții

Această opțiune este disponibilă doar în cazul în care echipele DEER nu au putut realiza citirea contorului în timpul celor două vizite programate. În aceste situații, clientul primește o notificare de la furnizorul său de energie electrică, care îl informează că citirea nu a fost posibilă.

Important de menționat este faptul că această metodă de transmitere a indexului nu înlocuiește obligația legală a utilizatorului de a permite accesul operatorului la contor, atunci când este programată o nouă vizită. DEER subliniază că platforma online poate fi utilizată de maximum două ori consecutiv. După aceea, prezența utilizatorului la următoarea citire este obligatorie, în special dacă contorul este amplasat în interiorul proprietății.

Totodată, consumatorii care dispun de contoare cu sistem de telecitire nu trebuie să trimită indexul, întrucât datele sunt colectate automat. Compania avertizează că „refuzul repetat al accesului pentru citirea contorului poate duce la deconectarea instalației de alimentare cu energie electrică”.

Cu această inițiativă, DEER își propune nu doar să ușureze procesul de colectare a datelor, ci și să ofere mai multă flexibilitate clienților. Într-o perioadă în care digitalizarea serviciilor este esențială, această opțiune vine ca o măsură binevenită, ce poate preveni estimările incorecte și facturile nejustificate.

Distribuție Energie Electrică Romania operează în 18 județe din România, acoperind peste 40% din teritoriu și deservind aproape 4 milioane de utilizatori. Cu o rețea de peste 200.000 km, compania continuă să modernizeze serviciile pentru a răspunde nevoilor clienților din întreaga țară.

