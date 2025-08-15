Se schimbă legea pentru șoferii români, amendă de 600 de lei pentru o practică uzuală în trafic. De ce să nu lași motorul pornit când staționezi

Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Obiceiul de a lăsa motorul pornit atunci când mașina staționează este extrem de răspândit în rândul șoferilor români. Mulți îl practică iarna, pentru a menține habitaclul cald, sau vara, pentru a folosi aerul condiționat la capacitate maximă. Deși pare o acțiune inofensivă, aceasta are efecte negative asupra mediului, asupra uzurii motorului și, potrivit unui proiect legislativ aflat în Parlament, ar putea atrage sancțiuni de până la 600 de lei.

Proiectul de lege propune modificarea articolului 63 din OUG 195/2002, introducând interdicția staționării cu motorul termic pornit în orașe și municipii. Textul a fost deja adoptat tacit de Senat și se află în analiza Camerei Deputaților, care este for decizional. Dacă modificarea va fi aprobată, șoferii vor fi obligați să oprească motorul de fiecare dată când staționează mai mult de cinci minute, excepție făcând doar vehiculele cu regim special, cele cu echipamente mecanice sau hidraulice în funcțiune și vehiculele frigorifice.

Ce spune legea despre staționare și oprire

Potrivit legislației, staționarea este definită ca orice oprire voluntară mai lungă de cinci minute. În prezent, există deja multiple situații în care aceasta este interzisă: în zona indicatorului „Staționarea interzisă”, pe drumurile cu lățime sub 6 metri, în dreptul căilor de acces, în pante și rampe sau în locurile unde există semne de „Staționare alternantă” ori „Zonă cu durată limitată” peste termenul admis.

În ceea ce privește oprirea, aceasta este interzisă, printre altele, în zona indicatorului „Oprirea interzisă”, pe treceri pentru pietoni, în intersecții, pe poduri, viaducte și în curbe cu vizibilitate redusă sub 50 de metri.

Prin noua propunere legislativă, lista interdicțiilor s-ar extinde cu o prevedere dedicată protecției mediului și reducerii emisiilor poluante, sancționând expres staționarea cu motorul pornit în zone urbane.

Impactul asupra șoferilor și motivul interdicției

Pe lângă protecția mediului, interdicția are și o motivație tehnică. Lăsarea motorului pornit în gol duce la depuneri suplimentare pe componente, crește consumul inutil de carburant și poate scurta durata de viață a anumitor piese. În plus, în zonele aglomerate, aerul este deja încărcat cu noxe, iar această practică contribuie direct la deteriorarea calității aerului.

Dacă legea va fi adoptată, amenzile vor varia între aproximativ 400 și 600 de lei, iar autoritățile ar putea derula campanii de informare pentru a-i obișnui pe șoferi cu noile reguli. Până atunci, rămân în vigoare interdicțiile actuale, dar discuția despre poluare și responsabilitatea în trafic devine tot mai prezentă în dezbaterea publică.

