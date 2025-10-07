Se schimbă legea pentru parcarea publică în cazul persoanelor cu dizabilități. Noi avantaje în funcție de tipul de handicap

Persoanele cu dizabilități ar putea beneficia, în curând, de un sistem mai clar și mai echitabil pentru utilizarea locurilor de parcare destinate lor. O propunere legislativă depusă recent la Senat modifică Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, introducând o distincție între diferitele tipuri de dizabilități și adaptând facilitățile de parcare în funcție de nevoile fiecărei categorii. Inițiatorii proiectului susțin că actualul cadru legal, care tratează uniform toate tipurile de handicap, poate genera inechități, în special pentru persoanele cu mobilitate redusă ce depind de dispozitive medicale pentru deplasare.

În forma actuală, legea permite parcarea gratuită pentru toți deținătorii cardurilor de handicap, fără a ține cont de natura dizabilității. Noua propunere vizează un sistem diferențiat inspirat de modele deja aplicate în state europene precum Germania, Austria sau Spania, unde accesibilitatea este adaptată specific fiecărei nevoi.

Două tipuri de carduri pentru parcare: locomotor și general

Proiectul introduce două categorii de carduri-legitimație, care vor determina drepturile de parcare gratuită:

Cardul tip A (Locomoție) – destinat persoanelor cu handicap locomotor care utilizează scaune rulante, cadre, bastoane sau orteze, având nevoie de mai mult spațiu lateral și de proximitate față de intrările în instituții sau spații publice.

Cardul tip B (General) – emis pentru persoanele cu alte tipuri de dizabilități (vizuale, auditive, psihice, intelectuale, etc.), care nu necesită adaptări speciale ale locurilor de parcare.

Ambele tipuri de carduri vor permite parcarea gratuită pentru vehiculul care transportă titularul, însă doar posesorii de carduri tip A vor putea utiliza locurile special amenajate pentru mobilitate redusă. Ocuparea nejustificată a acestor locuri de către posesorii cardurilor de tip B va fi sancționată cu amenzi între 500 și 1.500 de lei.

Autoritățile locale, obligate să semnalizeze distinct locurile

Noua reglementare impune consiliilor locale să semnalizeze clar locurile rezervate persoanelor cu handicap locomotor, folosind culori, simboluri grafice și texte standardizate. Aceste norme de semnalizare vor fi detaliate într-un set de norme metodologice pe care Guvernul trebuie să le adopte în termen de 180 de zile de la publicarea legii. În aceeași perioadă, administrațiile locale vor trebui să emită noile carduri-legitimație și să actualizeze marcajele din parcările publice.

Scopul declarat al măsurii este de a asigura un acces real, nediscriminatoriu și proporțional pentru toate persoanele cu dizabilități, ținând cont de diferențele practice dintre tipurile de handicap. Proiectul propune astfel o aplicare mai echilibrată a principiilor incluziunii sociale, evitând situațiile în care persoanele cu mobilitate redusă nu pot utiliza locurile special amenajate din cauza ocupării abuzive.

Ce urmează pentru adoptarea legii

Inițiativa se află în prezent în dezbatere la Senat, prima cameră sesizată, și va intra ulterior în procedura legislativă obișnuită. Pentru a deveni aplicabilă, propunerea trebuie adoptată de Parlament, promulgată de Președintele României și publicată în Monitorul Oficial. După acest pas, autoritățile vor avea la dispoziție șase luni pentru implementare.

Până atunci, sistemul actual de carduri rămâne valabil, iar persoanele cu dizabilități pot beneficia în continuare de parcare gratuită conform reglementărilor în vigoare. Noua lege, odată intrată în aplicare, ar urma să aducă un nivel superior de corectitudine și funcționalitate în modul în care statul sprijină accesibilitatea în spațiul public.