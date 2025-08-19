Ultima ora
19 aug. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Se schimbă legea pentru pacienții români de la 1 septembrie. Nu mai au voie să te plimbe de la stat la privat, este ilegal și ușor de raportat
Schimbări pentru pacienții români de la 1 septembrie

De la 1 septembrie, pacienții români vor beneficia de o nouă măsură menită să reducă abuzurile din spitalele publice. Ministerul Sănătății a introdus un mecanism prin care bolnavii care sunt redirecționați abuziv către clinici private pot raporta aceste situații direct online. Decizia vine după numeroase plângeri conform cărora pacienților li se refuzau investigații sau tratamente în sistemul public, fiind trimiși să plătească în privat pentru servicii pe care legea le garantează gratuit.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că practica este „inacceptabilă și nedemnă” și că pacienții trebuie să știe clar că spitalul public are obligația de a-i trata. „Nu putem cere încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienții merită tratament corect, demnitate și grijă, nu umilință și presiuni financiare”, a subliniat acesta.

Cum funcționează noua procedură de raportare

Începând cu luna septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online special. Acesta va permite oricărui pacient să semnaleze dacă a fost direcționat abuziv către un cabinet sau o clinică privată. În formular se vor completa date precum: spitalul unde a avut loc incidentul, numele medicului implicat, cabinetul privat indicat și costurile percepute.

Toate sesizările vor fi analizate de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Controlul comun are rolul de a verifica fiecare caz și de a sancționa abaterile. Conform ministrului, obiectivul este ca pacienții să nu mai fie puși în situația de a plăti pentru servicii medicale pe care ar fi trebuit să le primească gratuit în sistemul public.

Măsura nu interzice pacienților să aleagă tratamentul în privat dacă doresc, însă împiedică redirecționarea forțată, bazată pe pretexte precum lipsa locurilor, aparatura defectă sau epuizarea fondurilor.

Ce înseamnă pentru pacienți și pentru medici

Reforma are o miză dublă: creșterea încrederii pacienților în spitalele publice și responsabilizarea personalului medical. Cei care practică astfel de redirecționări riscă sancțiuni, în timp ce medicii care respectă legea și își fac meseria corect vor avea sprijinul Ministerului.

„Nu vreau să se înțeleagă greșit, nu generalizez. În spitalele publice există oameni minunați care duc acest sistem pe umeri. Însă există și excepții, iar acestea nu ne fac bine”, a transmis ministrul Rogobete.

Pacienții primesc acum un instrument simplu și direct pentru a reclama abuzurile. Practic, raportarea se poate face cu câteva click-uri, iar autoritățile promit că fiecare sesizare va fi verificată. Măsura se înscrie într-un șir de inițiative ale Ministerului Sănătății, precum și formularul lansat în iulie pentru raportarea problemelor legate de mâncarea oferită în spitalele publice.

