Se schimbă legea pentru medicii din România, nu mai iau decizii pe opinie și bănuieli. Principiile etice și deontologia profesională, obligatorii

Profesia medicală din România urmează să treacă printr-o schimbare importantă de paradigmă: medicii nu vor mai putea lua decizii bazate pe intuiție, presupuneri sau experiență personală nefundamentată științific. Un nou proiect legislativ, aflat în al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare și aprobat recent de Curtea Constituțională, prevede că toate deciziile medicale trebuie să fie bazate exclusiv pe dovezi științifice și să respecte principiile eticii și deontologiei profesionale.

Inițiativa reprezintă una dintre cele mai semnificative modificări aduse Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății din ultimii ani. După promulgarea sa prin decret prezidențial și publicarea în Monitorul Oficial, prevederile vor deveni obligatorii pentru toți medicii din sistemul public și privat. Scopul declarat al reformei este acela de a consolida autonomia profesională a medicului, dar și responsabilitatea față de pacient, în conformitate cu standardele moderne de practică medicală.

Decizii bazate pe dovezi, nu pe opinii personale

Noua formulare a legii stabilește clar că, în exercitarea profesiei, medicul are dreptul să elaboreze prescripții și recomandări medicale în mod autonom, însă numai dacă acestea sunt întemeiate pe dovezi științifice. Totodată, aceste decizii trebuie să respecte protocoalele terapeutice, ghidurile de practică medicală și normele legale în vigoare.

Această clarificare elimină ambiguitățile din forma anterioară a legii, unde autonomia medicală era uneori interpretată subiectiv. Practic, noul text pune accentul pe practica bazată pe dovezi (evidence-based medicine), un concept central în medicina modernă care presupune luarea deciziilor medicale în funcție de cele mai bune date clinice disponibile, nu doar de experiența sau părerea personală a medicului.

Reforma urmărește, astfel, să responsabilizeze corpul medical și să crească încrederea pacienților în sistemul de sănătate. Medicii vor trebui să justifice deciziile terapeutice pe baza literaturii de specialitate și a ghidurilor aprobate, reducând astfel riscul de erori, tratamente inadecvate sau prescripții arbitrare.

Etica și deontologia, parte integrantă din actul medical

Pe lângă componenta științifică, legea consolidează și obligația medicului de a acționa în acord cu principiile eticii și deontologiei profesionale. Practic, actul medical nu trebuie să țină cont doar de datele obiective, ci și de respectul față de ființa umană, demnitatea pacientului și obligația de loialitate față de acesta.

Textul de lege reafirmă și caracterul umanitar al profesiei medicale, precizând că medicului nu i se pot impune îngrădiri care nu sunt justificate legal, medical sau etic. Cu alte cuvinte, autonomia profesională rămâne garantată, dar în limitele stabilite de știință și moralitate.

Autorii proiectului explică, în nota de fundamentare, că scopul acestor modificări este adaptarea cadrului legislativ la realitățile actuale din sistemul sanitar. Într-o epocă dominată de progrese tehnologice și informaționale rapide, medicina nu mai poate fi bazată pe intuiție, ci pe dovezi validate și pe o conduită profesională riguroasă.

Ce urmează după promulgare

După ce legea va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial, toate instituțiile medicale vor trebui să își actualizeze procedurile interne pentru a reflecta noile reguli. Este de așteptat ca Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor să elaboreze ghiduri de implementare, astfel încât tranziția să se facă fără blocaje administrative.

Pe termen lung, aceste modificări pot contribui la reducerea erorilor medicale, la creșterea transparenței actului medical și la o mai bună comunicare între medici și pacienți. În esență, legea readuce medicina românească în centrul său firesc: știința, etica și respectul pentru viață.