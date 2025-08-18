Se schimbă harta lumii. Ce este greșit cu continentul african pe majoritatea hărților

Uniunea Africană cere adoptarea unei hărți mondiale corecte care să reflecte dimensiunea reală a Africii

Uniunea Africană sprijină o campanie globală ce urmărește înlocuirea proiecției Mercator cu o hartă care prezintă mai fidel dimensiunea continentelor.

Critici la adresa proiecției Mercator

Uniunea Africană (UA) a anunțat oficial că susține campania „Correct The Map”, inițiativă lansată de organizațiile Africa No Filter și Speak Up Africa.

Scopul acesteia este de a renunța la utilizarea hărții Mercator, creată în secolul al XVI-lea, și de a adopta proiecția Equal Earth, considerată mai corectă din punct de vedere geografic, scrie Reuters.

Proiecția Mercator, concepută inițial pentru navigație maritimă, a fost intens criticată pentru modul în care distorsionează proporțiile continentelor.

Țările și regiunile apropiate de poli, precum America de Nord sau Groenlanda, apar mult mai mari decât sunt în realitate, în timp ce Africa și America de Sud sunt reprezentate considerabil mai mici.

Selma Malika Haddadi, vicepreședinta Comisiei UA, a declarat că harta Mercator a consolidat imaginea falsă conform căreia Africa ar fi „marginală”, deși este al doilea continent ca suprafață și găzduiește peste un miliard de oameni.

„Nu este doar o hartă. Este o percepție care influențează educația, politica și mass-media”, a subliniat ea.

„Correct The Map”: impactul asupra identității africane

Potrivit inițiatorilor campaniei, perpetuarea folosirii proiecției Mercator reprezintă una dintre cele mai persistente forme de dezinformare din istorie.

Moky Makura, director executiv al Africa No Filter, a explicat că subreprezentarea vizuală a Africii afectează atât percepția globală, cât și stima de sine a locuitorilor continentului.

În același sens, Fara Ndiaye, cofondator al Speak Up Africa, a precizat că distorsiunile cartografice au un impact deosebit asupra copiilor, care iau pentru prima dată contact cu hărțile la școală.

Organizațiile implicate propun introducerea proiecției Equal Earth în programele școlare din statele africane și, pe termen lung, adoptarea ei de către instituții internaționale precum Națiunile Unite și Banca Mondială.

UA consideră că această schimbare se înscrie în strategia de „recâștigare a locului cuvenit al Africii pe scena mondială”, într-un context în care dezbaterile despre reparații pentru colonialism și sclavie devin tot mai vizibile.

Deși Google Maps a renunțat la Mercator pe versiunea desktop, trecând la o reprezentare globulară 3D încă din 2018, aplicația mobilă folosește în continuare proiecția clasică.

Alte instituții, precum Banca Mondială, au anunțat deja că utilizează Equal Earth sau proiecția Winkel-Tripel pentru materialele statice, dar procesul de înlocuire completă este încă în desfășurare.

Campania „Correct The Map” a trimis o solicitare oficială către Comitetul de experți al ONU pentru geospațiu (UN-GGIM), care urmează să fie analizată.

Inițiativa a primit sprijin și din afara Africii: Dorbrene O’Marde, vicepreședinte al Comisiei pentru Reparații a Comunității Caraibelor (CARICOM), a salutat demersul, considerând proiecția Equal Earth o respingere a ideologiei de dominație impuse de harta Mercator.