Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 11:12
de Iulia Kelt

Se schimbă harta lumii. Ce este greșit cu continentul african pe majoritatea hărților

ȘTIINȚĂ
Se schimbă harta lumii. Ce este greșit cu continentul african pe majoritatea hărților
Se schimbă harta lumii - legătura cu Africa / Foto: Morocco World News

Uniunea Africană cere adoptarea unei hărți mondiale corecte care să reflecte dimensiunea reală a Africii

Uniunea Africană sprijină o campanie globală ce urmărește înlocuirea proiecției Mercator cu o hartă care prezintă mai fidel dimensiunea continentelor.

Critici la adresa proiecției Mercator

Uniunea Africană (UA) a anunțat oficial că susține campania „Correct The Map”, inițiativă lansată de organizațiile Africa No Filter și Speak Up Africa.

Vezi și:
Civilizațiile Africii, între descoperiri arheologice și provocări în cercetarea Patrimoniului African
O nouă specie de broască a fost descoperită recent – și pare că e destul de supărată, dar nu știm exact de ce

Scopul acesteia este de a renunța la utilizarea hărții Mercator, creată în secolul al XVI-lea, și de a adopta proiecția Equal Earth, considerată mai corectă din punct de vedere geografic, scrie Reuters.

Proiecția Mercator, concepută inițial pentru navigație maritimă, a fost intens criticată pentru modul în care distorsionează proporțiile continentelor.

Țările și regiunile apropiate de poli, precum America de Nord sau Groenlanda, apar mult mai mari decât sunt în realitate, în timp ce Africa și America de Sud sunt reprezentate considerabil mai mici.

Selma Malika Haddadi, vicepreședinta Comisiei UA, a declarat că harta Mercator a consolidat imaginea falsă conform căreia Africa ar fi „marginală”, deși este al doilea continent ca suprafață și găzduiește peste un miliard de oameni.

„Nu este doar o hartă. Este o percepție care influențează educația, politica și mass-media”, a subliniat ea.

„Correct The Map”: impactul asupra identității africane

Potrivit inițiatorilor campaniei, perpetuarea folosirii proiecției Mercator reprezintă una dintre cele mai persistente forme de dezinformare din istorie.

Moky Makura, director executiv al Africa No Filter, a explicat că subreprezentarea vizuală a Africii afectează atât percepția globală, cât și stima de sine a locuitorilor continentului.

În același sens, Fara Ndiaye, cofondator al Speak Up Africa, a precizat că distorsiunile cartografice au un impact deosebit asupra copiilor, care iau pentru prima dată contact cu hărțile la școală.

Organizațiile implicate propun introducerea proiecției Equal Earth în programele școlare din statele africane și, pe termen lung, adoptarea ei de către instituții internaționale precum Națiunile Unite și Banca Mondială.

UA consideră că această schimbare se înscrie în strategia de „recâștigare a locului cuvenit al Africii pe scena mondială”, într-un context în care dezbaterile despre reparații pentru colonialism și sclavie devin tot mai vizibile.

Deși Google Maps a renunțat la Mercator pe versiunea desktop, trecând la o reprezentare globulară 3D încă din 2018, aplicația mobilă folosește în continuare proiecția clasică.

Alte instituții, precum Banca Mondială, au anunțat deja că utilizează Equal Earth sau proiecția Winkel-Tripel pentru materialele statice, dar procesul de înlocuire completă este încă în desfășurare.

Campania „Correct The Map” a trimis o solicitare oficială către Comitetul de experți al ONU pentru geospațiu (UN-GGIM), care urmează să fie analizată.

Inițiativa a primit sprijin și din afara Africii: Dorbrene O’Marde, vicepreședinte al Comisiei pentru Reparații a Comunității Caraibelor (CARICOM), a salutat demersul, considerând proiecția Equal Earth o respingere a ideologiei de dominație impuse de harta Mercator.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
România devine tigrul economic al Europei de Est – un fel de „Germania din Balcani”. Avem date surprinzătoare care atestă că economia noastră are cea mai puternică creștere din UE în trimestrul doi din 2025
România devine tigrul economic al Europei de Est – un fel de „Germania din Balcani”. Avem date surprinzătoare care atestă că economia noastră are cea mai puternică creștere din UE în trimestrul doi din 2025
Dr. Ramona Spulber, MedLife: „Medicina nu este doar o profesie, ci un scop în sine”
Dr. Ramona Spulber, MedLife: „Medicina nu este doar o profesie, ci un scop în sine”
Premierul nostru Bolojan e catalogat drept un „reformist dur” și „simbol al austerității” în presa internațională. Acesta dezvăluie într-un interviu Bloomberg că fără celebrele pachete de măsuri „am fi avut un colaps total”
Premierul nostru Bolojan e catalogat drept un „reformist dur” și „simbol al austerității” în presa internațională. Acesta dezvăluie într-un interviu Bloomberg că fără celebrele pachete de măsuri „am fi avut un colaps total”
Robotul umanoid Figure 02 a demonstrat că poate împături rufe: Cât de aproape suntem de viitorul gospodăriilor automatizate VIDEO
Robotul umanoid Figure 02 a demonstrat că poate împături rufe: Cât de aproape suntem de viitorul gospodăriilor automatizate VIDEO
Umbrărescu investeşte masiv în Adjud. De ce construieşte „Regele şoselelor” locuințe, școli, parcuri și o zonă industrială acolo
Umbrărescu investeşte masiv în Adjud. De ce construieşte „Regele şoselelor” locuințe, școli, parcuri și o zonă industrială acolo
Vor supraviețui doar câțiva constructori auto? De ce această teorie nu convinge pe toată lumea
Vor supraviețui doar câțiva constructori auto? De ce această teorie nu convinge pe toată lumea
Dacia Jogger „de Capri”, o raritate pe şosele. Ar fi fost produse doar trei astfel de maşini, ce au special: ”Încearcă să omologhezi asta la RAR”
Dacia Jogger „de Capri”, o raritate pe şosele. Ar fi fost produse doar trei astfel de maşini, ce au special: ”Încearcă să omologhezi asta la RAR”
Dacă folosești Opera pe iPhone, așa scapi rapid de reclamele enervante fără aplicații în plus
Dacă folosești Opera pe iPhone, așa scapi rapid de reclamele enervante fără aplicații în plus
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”
Playtech Știri
Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou