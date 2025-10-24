Se schimbă Codul Rutier în România, vine cu noi motive de amenzi. Ce este viteza medie în trafic, cum se calculează și cât ”te costă”

Ministerul Afacerilor Interne pregătește cea mai amplă actualizare a Codului Rutier din ultimul deceniu, cu scopul de a reduce numărul de accidente și de a aduce infrastructura de monitorizare a traficului la nivel european. Printre modificările propuse se numără introducerea conceptului de „viteză medie” – un sistem automat de măsurare a vitezei pe tronsoane de drum, care va permite sancționarea șoferilor fără a mai fi nevoie de oprirea în trafic.

Prin acest proiect, aflat în consultare publică, autoritățile încearcă să treacă de la modelul clasic al „radarului de moment” la un control constant al comportamentului rutier. Măsura vine în contextul în care România continuă să dețină cel mai ridicat nivel de mortalitate rutieră din Uniunea Europeană, cu aproape 1.500 de decese anual.

Cum funcționează noua măsurare a vitezei medii

Viteza medie se calculează automat pe baza timpului necesar pentru a parcurge un tronson între două camere fixe sau mobile. Dacă o mașină parcurge distanța dintre punctul A și punctul B într-un timp mai scurt decât cel corespunzător limitei legale, sistemul e-SIGUR înregistrează automat abaterea și transmite datele către Centrul Național de Monitorizare Automată a Traficului.

Spre deosebire de radarele clasice, care surprind viteza doar într-un punct izolat, sistemul de viteză medie analizează comportamentul pe o distanță reală, eliminând astfel posibilitatea ca șoferii să frâneze doar în apropierea unui radar. Acest tip de monitorizare este deja folosit în Austria, Spania, Olanda sau Bulgaria și are rezultate dovedite în reducerea accidentelor grave pe autostrăzi și drumuri naționale.

Dacă viteza medie depășește limita legală, amenda se aplică automat, fără ca șoferul să fie oprit. Procesul-verbal va fi transmis electronic prin platforma digitală HUB, iar conducătorul auto va putea vizualiza fotografiile și datele de constatare direct online.

Ce amenzi riști și unde va fi aplicată regula

Măsura va fi valabilă pe autostrăzi, drumuri expres și segmente aglomerate de drum național. Nivelul sancțiunii va fi același ca în cazul depășirii vitezei măsurate cu radarul convențional – între 580 și 2.900 de lei, în funcție de abatere și de categoria drumului. Pe lângă amenda financiară, șoferii pot primi și puncte de penalizare, conform pragurilor prevăzute de Codul Rutier.

Autoritățile susțin că noul sistem are rolul de a descuraja depășirile repetate ale vitezei și de a promova un comportament constant și preventiv la volan. În același timp, procesarea automată a datelor va reduce numărul de intervenții directe ale polițiștilor rutieri, degrevându-i de sarcini administrative.

Alte modificări importante din proiect

Pe lângă introducerea vitezei medii, proiectul MAI propune digitalizarea integrală a relației dintre șofer și autorități. Prin platforma HUB, vor fi disponibile servicii precum:

transmiterea online a cererilor pentru permise și înmatriculări;

vizualizarea probelor foto-video din abaterile rutiere;

predarea virtuală a permisului suspendat, prin confirmare digitală a perioadei de suspendare;

declararea online a accidentelor minore, fără victime, cu eliberarea rapidă a autorizației de reparație;

notificări automate prin SMS sau e-mail privind amenzi, suspendări sau expirarea documentelor.

Pentru cei fără acces la mijloace digitale, vor fi create centre de asistență unde procedurile vor putea fi efectuate asistat.

O altă noutate este crearea unui fond special pentru educație rutieră și infrastructură inteligentă, alimentat din amenzile plătite voluntar. Fondurile vor fi distribuite între Ministerul Educației, MAI și CNAIR, pentru proiecte de siguranță rutieră și modernizarea echipamentelor de monitorizare.

România, printre cele mai periculoase țări din UE pentru șoferi

Datele oficiale arată că, în 2024, peste 1.400 de persoane au murit pe șoselele din România, iar alte 3.200 au fost grav rănite. Deși în 2025 numărul victimelor a scăzut ușor, țara noastră rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul siguranță rutieră.

Prin noile măsuri, Ministerul Afacerilor Interne speră să reducă drastic accidentele provocate de viteză excesivă, care rămâne principalul factor al tragediilor din trafic. Sistemul e-SIGUR și calculul vitezei medii nu vor elimina complet abaterile, dar vor aduce un control mai echitabil, transparent și constant asupra traficului din România.