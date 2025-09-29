Se schimbă Codul Penal, închisoare până la 5 ani pentru românii care practică meserii fără drept, studii în spate și diplome obținute ilegal

Valul de cazuri cu falși profesioniști a readus pe masa Parlamentului ideea de a înăspri pedepsele pentru cei care exercită, fără drept, profesii reglementate sau desfășoară activități ce cer autorizații speciale. Un proiect legislativ aflat în dezbatere propune creșterea maximului de pedeapsă până la cinci ani de închisoare, cu scopul declarat de a descuraja practicile care pun în pericol sănătatea, patrimoniul și încrederea publică. Ideea nu vizează doar episoade izolate, ci un fenomen recurent în avocatură, medicină, contabilitate sau alte ocupații unde accesul este strict condiționat de diplome reale, stagii, examene și licențe.

Dincolo de spectacolul mediatic, miza este una de siguranță și integritate. Când cineva pretinde că este medic fără a fi, nu doar păcălește, ci îți expune sănătatea unui risc grav. Iar când cineva se erijează în avocat fără drept, riști să pierzi cauze, bani și timp. În acest context, un cadru sancționator mai dur îți protejează interesul legitim de a primi servicii de la profesioniști autentici, verificați și răspunzători.

Ce prevede, în esență, proiectul de modificare

Propunerea schimbă regimul de sancționare al infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație. Dacă în prezent discutăm de pedepse între trei luni și un an sau amendă, proiectul ridică plaja la închisoare de la șase luni până la cinci ani. Accentul cade pe descurajarea uzurpării unor profesii sensibile, în special medicina și avocatura, unde consecințele pot fi ireversibile.

Nu este vorba doar despre lipsa unei diplome. Și exercitarea în alte condiții decât cele legale intră în sfera incriminării: lipsa autorizației de funcționare, nerespectarea formelor de organizare cerute de lege, folosirea unor titluri protejate sau falsificarea statutului profesional. Dacă te întrebi de ce e nevoie de pedepse mai mari, inițiatorii arată că actualul minim și opțiunea de amendă nu au reușit să tempereze recidiva.

De ce contează pentru tine, ca beneficiar de servicii

Încrederea ta în sistem pleacă de la garanția că cel din fața ta chiar are competențele pe care le invocă. Un cadru penal ferm îți oferă instrumente mai clare de apărare: când ai dubii, poți verifica statutul profesionistului în registre oficiale și, dacă apar suspiciuni, poți sesiza rapid autoritățile știind că legea tratează fapta cu severitate.

Pe termen scurt, vei vedea probabil o disciplinare a pieței: cabinete, birouri și firme vor fi mai atente la afișarea și reînnoirea avizelor, iar tu vei avea mai multă transparență. Pe termen lung, pedepsele mai dure pot reduce tentația de a „arde etapele”, ceea ce înseamnă mai puține riscuri ascunse pentru sănătate, bani sau dosarele tale.

Cum te ferești de impostori: pași simpli pe care îi poți face

Nu te baza pe recomandări informale. Cere să vezi dreptul de practică, polița de răspundere civilă profesională și autorizațiile în termen. Profesioniștii autentici nu au nicio problemă să ți le prezinte. Verifică online în registrele oficiale ale ordinelor și barourilor sau în registrele publice ale ministerelor și colegiilor de profil. O căutare de două minute te scutește de luni de probleme.

Fii atent la semnele de alarmă: prețuri exagerat de mici pentru servicii complexe, solicitări de plată exclusiv cash, lipsa documentelor fiscale, lipsa unei locații verificabile sau a unei identități profesionale coerente. Dacă ceva nu se leagă, oprește-te și cere lămuriri în scris. În caz de suspiciune, sesizează de îndată autoritatea profesională sau organul de urmărire penală, cu dovezi minime: facturi, corespondențe, imagini ale siglelor folosite, site-ului sau anunțurilor.

Ce urmează în procesul legislativ

Reține că vorbim despre un proiect. Ca să se aplice, textul trebuie adoptat de Parlament, promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, regula generală rămâne: exercitarea fără drept a unei profesii este deja infracțiune, iar sesizarea ta poate face diferența între o tentativă nereușită și o carieră de impostură. Când vine vorba de sănătate, bani sau drepturi, prudența nu este opțională, iar verificarea minimă îți aparține.