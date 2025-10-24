Se schimbă amenzile rutiere în România și nu mai vin prin poștă. Cât de repede vor ajunge pe parbriz, sub formă de autocolant

Ministerul Afacerilor Interne pregătește una dintre cele mai vizibile modificări din ultimii ani în Codul Rutier. Amenzile pentru opriri și parcări neregulamentare nu vor mai fi transmise prin poștă, ci vor fi aplicate direct pe parbriz, sub forma unui autocolant. Măsura are ca scop simplificarea procedurilor administrative, reducerea costurilor și fluidizarea comunicării între poliția locală și conducătorii auto.

În prezent, mii de procese-verbale ajung cu întârziere sau se pierd între instituții, iar autoritățile locale reclamă blocaje birocratice majore. Noul sistem de sancționare promite să elimine aceste probleme, însă vine și cu modificări importante privind modul de plată, punctele de penalizare și destinația fondurilor colectate.

Cum va funcționa noul sistem de sancțiuni

Potrivit proiectului pus în dezbatere publică, polițiștii locali vor putea lipi pe parbriz un autocolant special, care ține loc de proces-verbal de contravenție. Documentul va conține informațiile esențiale — data, ora, locul, numărul de înmatriculare, tipul abaterii și cuantumul amenzii — iar proprietarul va putea verifica online detaliile complete.

Eliminarea transmiterii prin poștă înseamnă că amenda va fi considerată comunicată automat din momentul aplicării autocolantului, reducând timpul de înștiințare de la câteva săptămâni la câteva ore. Astfel, un șofer care parchează neregulamentar într-o dimineață poate regăsi amenda pe parbriz până la prânz, fără a mai aștepta un plic de la primărie.

Totodată, proiectul prevede eliminarea punctelor de penalizare pentru opriri și parcări ilegale. Aceste abateri vor rămâne sancționate doar cu amendă financiară, fără impact asupra permisului de conducere.

Unde ajung banii din amenzi și de ce se schimbă regulile

O altă noutate esențială privește redistribuirea veniturilor din amenzi. În loc să rămână exclusiv la autoritățile locale, sumele colectate vor fi împărțite procentual între Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, CNAIR și bugetele locale. Conform secretarului de stat Bogdan Despescu, scopul este finanțarea proiectelor pentru siguranță rutieră și achiziția de sisteme inteligente de monitorizare a traficului.

Este o modificare inspirată din practicile europene, unde o parte din sancțiunile rutiere se reinvestește în educația rutieră, infrastructură și campanii de prevenire. Totodată, autoritățile speră că redistribuirea fondurilor va stimula cooperarea instituțională între Poliția Rutieră, Ministerul Finanțelor și administrațiile locale.

Problema majoră rămâne însă gradul redus de conformare: doar 30% dintre români își plătesc amenzile de circulație. Pentru restul, proiectul prevede măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea permisului de conducere dacă amenda nu este achitată în termen de 90 de zile.

De ce se mizează pe camere și digitalizare

În paralel, Ministerul de Interne vrea să extindă utilizarea camerelor de supraveghere pentru constatarea automată a abaterilor. Imaginile surprinse în trafic – inclusiv cele de la camerele instalate de primării – vor putea fi folosite pentru sancționarea celor care depășesc viteza, trec pe roșu sau blochează benzile destinate transportului public.

Sistemul va fi integrat într-o platformă digitală unică, în care șoferii vor putea verifica istoricul amenzilor, stadiul plății și fotografiile aferente. În acest mod, autoritățile estimează că se va reduce semnificativ timpul de soluționare și rata de contestare.

Pentru autoritățile locale, noile reguli înseamnă o responsabilitate directă: în locul plicurilor cu confirmare de primire, va exista dovada aplicării autocolantului pe parbriz, înregistrată digital.

Proiectul se află în faza de consultare publică și urmează să fie adoptat prin hotărâre de guvern până la începutul anului 2026. Într-o primă etapă, sistemul cu autocolante va fi implementat în marile orașe, urmând ca ulterior să devină standard la nivel național.

Pentru șoferi, schimbarea înseamnă un contact mai direct și mai rapid cu sancțiunile, dar și un pas spre o administrație rutieră complet digitalizată.