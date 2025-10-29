Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 12:41
de Daoud Andra

Se reintroduce serviciul militar obligatoriu în România? Ce răspunde ministrul Apărării

Se reintroduce serviciul militar obligatoriu în România? Ce răspunde ministrul Apărării
După anunțul Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane dislocate în Europa, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a susținut miercuri o conferință de presă în care a oferit clarificări legate atât de efectele acestei decizii asupra securității României, cât și de un subiect care revine periodic în atenția publică: posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu.

Ministrul Apărării, clarificări despre serviciul militar

Ministrul a respins categoric ideea unei astfel de măsuri, subliniind că România își menține modelul de armată profesională și că în prezent este în derulare un proiect menit să atragă voluntari în sistemul militar.

„Avem acel proiect de armată voluntară. Armata României este una de profesioniști și vom crește și vom întineri rezerva prin acel proiect de armată voluntară care este acum în Parlament. Nu se discută despre armata obligatorie”, a declarat Ionuț Moșteanu în timpul conferinței de presă.

Oficialul a explicat că direcția strategică a Ministerului Apărării este consolidarea rezervei de personal prin voluntariat și prin măsuri de motivare a tinerilor care doresc să urmeze o carieră militară. În acest sens, proiectul legislativ aflat în Parlament ar urma să reglementeze modalitatea prin care cetățenii pot participa benevol la programe de instruire, fără ca statul să reintroducă recrutarea obligatorie.

„România are nevoie de o armată profesionistă, modernă și adaptată realităților actuale de securitate, nu de revenirea la un model depășit”, au precizat surse din minister, arătând că sistemul voluntar oferă mai multă flexibilitate și o pregătire mai eficientă pentru situațiile de criză.

Ce impact are decizia luată de SUA

În ceea ce privește prezența trupelor străine pe teritoriul României, Moșteanu a explicat că reducerea anunțată de Washington nu afectează siguranța națională.

”Nu. România rămâne o ţară sigură. Prezenţa aliaţilor este considerabilă în continuare în România, fie că vorbim de Statele Unite care, cum spuneam, rămân aici cu soldaţi – aproximativ 1000 de militari americani vor rămâne aici. Ceilalţi aliaţi, Franţa împreună cu Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Polonia, Macedonia de Nord rămân aici alături de noi. Avem exerciţii în continuare, suntem o ţară sigură. Principala forţă care ne protejează în fiecare zi este Armata Română”, a declarat ministrul.

Moșteanu a mai subliniat că România continuă programul de înzestrare a armatei, insistând asupra nevoii de modernizare și de dotare corespunzătoare a forțelor proprii: „E important să avem o armată bine echipată, bine înzestrată, bine motivată”, a adăugat acesta. Întrebat dacă România a solicitat o creștere a numărului de militari NATO staționați permanent pe teritoriul național, ministrul Apărării a amintit că, din 2022, contextul european s-a schimbat radical:

„Din 2022, de la izbucnirea războiului din Ucraina, s-au întâmplat multe lucruri. Acela a fost un semnal de alarmă pentru toată Europa. (…) Europa a înţeles că trebuie să dea mai multă atenţie apărării fiecărui stat, mai multă atenţie echipării fiecărei armate”, a spus Moșteanu, explicând că decizia SUA de a-și redimensiona trupele în Europa face parte dintr-o strategie globală mai amplă.

„Fiecare ţară are propria strategie”, a concluzionat ministrul, reafirmând că România rămâne un stat sigur, protejat de propriile forțe și de solidaritatea aliată din cadrul NATO.

