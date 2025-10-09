Se pune poprire pe conturile Revolut? Răspunsul, dat chiar de bancă

Mulți utilizatori se întreabă dacă ANAF sau alți creditori pot bloca conturile Revolut ca și cele bancare obișnuite. În secțiunea „Informații despre popriri” de pe site-ul Revolut România, compania clarifică modul în care aceste proceduri se aplică conturilor sale.

Cum funcționează poprirea conturilor Revolut

O poprire (sechestrare, blocare a fondurilor) poate fi pusă de autorități – birouri de executori, primării, instituții de stat – către Revolut Bank UAB, sucursala București.

Pentru ca poprirea să fie procesată corect, trebuie trimise documentele oficiale de înființare a popririi strict la adresele indicate de bancă (e-mail sau corespondență fizică). Trimiteri la adrese greșite pot întârzia procesarea.

Blocarea contului este operată automat după ce procesul de poprire electronică este transmis, fără ca clientul să poată solicita deblocarea directă — este nevoie de documente oficiale care atestă ridicarea popririi.

Conturile nu pot fi deblocate doar prin solicitarea utilizatorului — procedura trebuie respectată în întregime.

Schimbări generate de migrarea conturilor la nivel local

Revolut a început să ofere IBAN-uri românești și să migreze conturile clienților români către sucursala locală din România, parte a Revolut Bank UAB.

După migrare, conturile Revolut vor fi tratate similar conturilor bancare românești, adică autoritățile române vor putea cere aplicarea popririlor direct, fără a mai interveni instituțiile din Lituania.

Până în finalizarea migrației, poprirea pe conturile Revolut era mai complicată și necesita proceduri transfrontaliere sau solicitări către entitatea din Lituania.

Ce drepturi ai dacă contul tău e poprit

Dacă popularea contului tău a fost blocată, dar primești un document de ridicare a popririi, poți transmite acest document (PDF) prin chatul din aplicație pentru analiză. Dacă totul este în regulă, fondurile pot fi deblocate.

În cazuri în care poprirea este nejustificată (ex. creanță prescrisă, deficiențe procedurale), poți formula contestație la executare în instanță.

Da, pe conturile Revolut se pot pune popriri — Revolut confirmă acest lucru în documentația sa oficială. Însă, până recent, procedura era mai greoaie din cauza sediului principal din Lituania. Odată cu migrarea către IBAN local și operaționalizarea sucursalei române, aplicarea popririlor devine mai simplă și similară procedurilor pentru băncile românești. Mai multe informații, AICI.