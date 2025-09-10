Se propune taxă de 16% pe dobânzile românilor la depozite bancare de peste 100.000 €, restricții la deduceri de TVA pentru anumite achiziții și introducerea CASS pentru sumele acordate de stat migranților. Ce alte inițiative are PSD pe masa Guvernului

PSD pregătește un pachet legislativ care schimbă simultan trei zone sensibile: deducerile de TVA pentru anumite cheltuieli făcute pe firmă, impozitarea dobânzilor la depozite mari și introducerea CASS pentru sumele acordate de stat migranților și refugiaților. Proiectul urmează să fie depus în Parlament, ceea ce înseamnă că forma finală poate suferi modificări în dezbateri și comisii, în funcție de sprijinul din coaliția de guvernare și de amendamentele formulate.

Inițiatorii susțin că obiectivul este „curățarea” deducerilor considerate abuzive, limitarea optimizărilor fiscale pentru cheltuieli personale deghizate drept costuri de firmă și o taxare mai coerentă a veniturilor din capital pentru deponenții cu sume semnificative în bănci. În paralel, pachetul include și măsuri sociale țintite, cu scutiri pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, scriu cei de la Profit.ro.

Ce se schimbă la TVA pentru achizițiile pe firmă

Proiectul introduce o limitare explicită a deducerii TVA pentru o listă de bunuri și servicii atunci când acestea nu sunt destinate revânzării sau utilizării în cadrul activității economice. În vizor intră achiziții precum îmbrăcăminte și încălțăminte, produse cosmetice, articole de lux, bunuri de uz casnic, precum și servicii turistice – cazare, masă, transport și agrement.

Scopul declarat este să fie oprită practica în care cheltuieli personale ajungeau să fie trecute pe firmă pentru a beneficia de deduceri. Textul menține totuși excepții legitime: deducerea rămâne posibilă dacă respectivele bunuri sau servicii sunt destinate revânzării, sunt folosite în scop de reclamă ori sunt necesare activității economice desfășurate efectiv.

Cum ar funcționa impozitul de 16% pe dobânzi la depozite mari

Pentru veniturile din dobânzi, proiectul prevede un impozit de 16% aplicat persoanelor fizice care dețin depozite bancare a căror valoare însumată este de cel puțin 100.000 de euro. Este important de subliniat că impozitul vizează dobânzile obținute, nu principalul din conturi, iar pragul se referă la totalul depozitelor care generează dobândă.

Legiuitorul mizează pe un tratament fiscal diferențiat pentru deponenții cu economii mari, invocând atât nevoia de venituri bugetare suplimentare, cât și o uniformizare a regimului de taxare în raport cu alte categorii de venituri. Rămâne ca normele de aplicare să clarifice detaliile tehnice privind calculul și raportarea.

Cass pentru sumele acordate migranților și refugiaților

Proiectul introduce o prevedere expresă privind reținerea contribuției la sănătate (CASS) pentru toate sumele încasate de la stat de către migranți, refugiați ucraineni și apatrizi. Ideea este de a alinia aceste plăți regulilor generale de contribuții, astfel încât beneficiarii de sume de la buget să contribuie proporțional la sistemul public de sănătate.

În practică, mecanismul ar urma să fie gestionat de instituțiile plătitoare, prin reținere la sursă, după modelul aplicat altor venituri impozabile sau supuse contribuțiilor. Implementarea depinde de clarificări privind baza de calcul, excepțiile și eventualele plafoane.

Scutiri pentru persoanele cu handicap

Pachetul include scutiri țintite pentru a atenua impactul fiscal în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat și al persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate. Sunt prevăzute scutiri de impozit pe clădire pentru locuința folosită ca domiciliu, aflată în proprietate sau coproprietate, inclusiv atunci când există un reprezentant legal care are în îngrijire persoana în cauză.

De asemenea, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului, se propune scutire de impozit cu condiții clare: cilindree de până la 1900 cm³ (sau, pentru electrice, până la 150 kW) și adaptare fie la conducerea de către persoana cu handicap, fie la transportul acesteia. Măsura își propune să reducă povara fiscală acolo unde există nevoi speciale și costuri suplimentare de mobilitate.

Ce urmează și ce alte inițiative sunt pe masă

Proiectul urmează să fie depus în Parlament, unde va intra în procedură legislativă. Fiind un pachet cu impact fiscal și social, forma finală va depinde de negocierile din coaliție, de avizele comisiilor de specialitate și de calendarul bugetar.

Pe lângă măsurile detaliate mai sus, inițiatorii au vorbit și despre „proiecte reparatorii” pentru corectarea unor excese din Pachetul 1, respectiv clarificări privind limitele deducerilor TVA și țintirea scutirilor fiscale către categoriile vulnerabile. În acest stadiu, direcțiile majore rămân: restricții la deduceri pentru cheltuieli cu caracter personal trecute pe firmă, taxare diferențiată a dobânzilor pentru depozite mari, introducerea CASS pentru sume acordate de stat migranților și menținerea/scalarea scutirilor pentru persoanele cu handicap. Orice extinderi suplimentare vor reieși din forma depusă și din amendamentele din Parlament.